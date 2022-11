“Master of Silly Business” parmi les 5 morts dans une fusillade au Colorado

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Lors d’une soirée typique au Club Q, un bastion pour les personnes LGBTQ dans la ville largement conservatrice de Colorado Springs, on pouvait voir Daniel Aston se laisser aller et glisser sur la scène à genoux suivi par son mulet aux cris et hurlements.

Le lieu a fourni à Aston, un homme transgenre de 28 ans et l’autoproclamé “Master of Silly Business”, les performances libératrices qu’il recherchait depuis longtemps. Mais samedi, il est devenu le site de la dernière fusillade de masse aux États-Unis lorsqu’un homme armé d’un fusil semi-automatique a ouvert le feu et tué Aston et quatre autres personnes. Vingt-cinq autres ont été blessés.

Sa mère, Sabrina Aston, hésitait entre le passé et le présent alors qu’elle parlait de son fils dimanche soir dans leur maison de Colorado Springs. Le père d’Aston, Jeff Aston, était assis à proximité, écoutant les histoires de sa femme et alternant entre serrant fermement ses mains et prenant son front en coupe.

“Nous sommes sous le choc, nous avons pleuré un peu, mais ensuite vous traversez cette phase où vous êtes juste un peu engourdi, et je suis sûre que cela nous frappera à nouveau”, a-t-elle déclaré. “Je continue de penser que c’est une erreur, qu’ils ont fait une erreur et qu’il est vraiment vivant”, a-t-elle ajouté.

L’empressement de son fils à faire rire et applaudir les gens a commencé lorsqu’il était enfant à Tulsa, Oklahoma, quand il enfilait des costumes élaborés, y compris la bête de “La Belle et la Bête”, parcourait des chapeaux étranges et écrivait des pièces jouées par les enfants du quartier.

Aston a préféré s’habiller en garçon à un jeune âge jusqu’à ce que les taquineries d’autres enfants le poussent à essayer des vêtements pour filles. Alors que Sabrina Aston aimait aider à coiffer son fils, elle a déclaré que la mode entraînait une perte de poids. “Il était malheureux”, a-t-elle déclaré.

Après être sorti avec sa mère, il a fréquenté la Northeastern State University à Tahlequah, Oklahoma, et est devenu président de son club LGBTQ. Il a organisé des collectes de fonds avec des productions de plus en plus flashy (“Il ne s’est pas contenté de se tenir debout et de synchroniser les lèvres”, a clairement expliqué Sabrina Aston) et a attisé plus de bandeaux de cheveux des années 80.

Il y a deux ans, Aston a déménagé de Tulsa à Colorado Springs – où ses parents s’étaient installés – et a commencé au Club Q en tant que barman et artiste, où ses parents se joignaient aux acclamations de ses spectacles.

« (Les spectacles de Daniel) sont super. Tout le monde doit aller le voir », a déclaré sa mère. “Il a illuminé une pièce, toujours souriant, toujours heureux et idiot”, a-t-elle déclaré.

Les membres de la communauté LGBTQ de Colorado Spring disent que le Club Q a été l’un des rares refuges où ils pouvaient être pleinement authentiques dans l’un des métros les plus conservateurs de l’État. Sabrina Aston a dit que c’est pourquoi son fils est allé au club; cela a permis à son identité de respirer et “il aimait aider la communauté LGBT”.

Elle a entendu parler pour la première fois de l’attaque et du fait que son fils avait été abattu à 2 heures du matin dimanche lorsque le téléphone a sonné. C’est l’un des amis de son fils qui a annoncé qu’une fusillade avait eu lieu au Club Q et que leur fils se trouvait à l’hôpital Memorial.

Sabrina et Jeff Aston se sont précipités à l’hôpital, où on leur a d’abord demandé d’attendre à l’extérieur, puis dans une salle d’attente et enfin dans une pièce privée où le détective leur a posé des questions pendant que les autorités s’efforçaient d’identifier les corps.

Sabrina Aston a parlé au détective des tatouages ​​​​de son fils, y compris un cœur sur son bras gauche, percé d’une flèche et enveloppé dans un ruban indiquant «Maman».

Le couple a été renvoyé chez lui sans aucune mise à jour et s’est assis dans une stupeur, leurs esprits parcourant l’espoir, puis le pire, puis l’espoir que ce n’était pas le pire.

“Nous pensions qu’il venait de se blesser – vous pouvez réparer la blessure”, a déclaré sa mère.

Lorsqu’un détective et un défenseur des droits des patients ont frappé à leur porte plus tard dans la matinée, Sabrina Aston a dit qu’elle pensait aux soldats marchant vers les maisons de veuves encore inconscientes en temps de guerre. Elle savait ce qui s’était passé.

Les parents ont été choqués, les larmes ont coulé et ils se sont engourdis.

“C’est juste un cauchemar dont vous ne pouvez pas vous réveiller”, a-t-elle déclaré.

