Après quatre ans, « Master of None » revient pour une troisième saison – mais sans Aziz Ansari à l’honneur.

Netflix a annoncé lundi qu’une nouvelle saison de la série comique, qui est vaguement basée sur les expériences réelles d’Ansari, arrivera le 23 mai. Mais contrairement aux deux premières saisons, qui mettaient en vedette Ansari et comptaient 10 épisodes chacune, cette saison de cinq épisodes sera Concentrez-vous sur les personnages de Lena Waithe et Naomi Ackie alors qu’ils naviguent dans leur romance.

Ansari a dirigé la saison et l’a co-écrite avec Waithe. Son personnage Dev n’apparaît pas du tout dans la bande-annonce, qui est sortie lundi.

Selon Netflix, la saison suit Denise (Waithe) et Alicia (Ackie) dans «une histoire d’amour moderne qui illustre intimement les hauts et les bas du mariage, les luttes contre la fertilité et la croissance personnelle à la fois ensemble et séparément».

« Des hauts romantiques éphémères rencontrent des pertes personnelles écrasantes tandis que des questions existentielles d’amour et de vie sont soulevées », ajoute la description.

C’est la première nouvelle saison de « Master of None » depuis qu’Ansari a été accusé d’inconduite sexuelle par un ancien rendez-vous dans une histoire de Babe.net de janvier 2018. La deuxième saison de « Master of None » est sortie en mai 2017.

Dans l’histoire de Babe, l’accusateur, qui a été identifié par un pseudonyme, a déclaré que les deux étaient à son appartement à une date où il l’a déshabillée et l’a poussée à avoir des relations sexuelles orales.

«Je sais que je donnais physiquement des indices qui ne m’intéressaient pas. Je ne pense pas que cela ait été remarqué du tout, ou si c’était le cas, cela a été ignoré », a-t-elle écrit. «J’ai dit ‘Je ne veux pas me sentir forcé parce qu’alors je te détesterai, et je préfère ne pas te détester.’ «

À l’époque, Ansari, qui a déclaré qu’il soutenait le mouvement #MeToo, a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que l’activité sexuelle était consensuelle, mais « (l) e lendemain, j’ai reçu un texto d’elle disant que bien que ‘cela puisse avoir semblé ok, ‘après réflexion, elle se sentit mal à l’aise.’ C’était vrai que tout me paraissait bien, alors quand j’ai appris que ce n’était pas le cas pour elle, j’ai été surpris et inquiet.… J’ai pris ses paroles à cœur. «

Lena Waithe célèbre sa sortie dans « Master of None » de Netflix

Ansari, qui est également producteur exécutif de « Master of None » aux côtés de Waithe et Ackie, a ensuite discuté de l’accusation lors d’une émission humoristique de février 2019, a rapporté Vulture. Il en a également parlé à nouveau lors d’une émission ultérieure en Australie, a rapporté The Guardian.

Selon Vulture, Ansari a pris un moment sombre pendant son tournage pour répondre aux allégations, affirmant qu’il espérait «devenir une meilleure personne».

La comédie spéciale Netflix d’Ansari « Aziz Ansari Right Now » est sortie en 2019, et en 2020, il a repris son rôle de « Parcs et loisirs » pour une réunion spéciale.

Contribution: Bill Keveney