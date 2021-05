La série Netflix primée Master of None est enfin de retour pour une troisième série.

Écrit par Aziz Ansari, la comédie dramatique sur l’amour a été vue pour la dernière fois en 2017, mais est maintenant de retour pour la saison 3.

5 Master of None revient pour une troisième série Crédit: Netflix

Master of None Casting de la saison 3: Qui joue dans la série Netflix?

Les saisons précédentes de Master of None se sont principalement concentrées sur Dev Shah alors qu’il explore l’amour et la vie dans des endroits comme New York, Nashville et l’Italie.

Mais cette fois-ci, la série suivra plutôt l’amie de Dev, Denise et sa partenaire, Alicia en Angleterre.

Lena Waithe

Lena Waithe jouera le rôle de Denise dans la saison 3 de Master of None.

5 La saison 3 est centrée sur un nouveau casting et une nouvelle histoire Crédit: Netflix

Waithe est le créateur de la série dramatique Showtime The Chi et de la série comique BET Boomerang and Twenties.

Elle a également écrit et produit le film policier Queen & Slim.

Naomi Ackie

L’actrice britannique Naomi Ackie jouera la partenaire de Denise, Alicia.

Ackie est connue pour son rôle de Bonnie dans la série télévisée de comédie dramatique sombre The End Of The F *** ing World.

Elle a reçu le British Academy Television Award 2020 de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail en tant que Bonnie.

5 Master Of None est maintenant disponible en streaming sur Netflix Crédit: Netflix

Ackie est également connue pour son rôle de Jannah dans le film Star Wars: The Rise of Skywalker.

Fatima Ansari

Fatima Ansari incarnera Nisha.

Shoukath Ansari

Shoukath Ansari – le père d’Aziz Ansari qui a joué Dev dans les saisons 1 et 2 – jouera Ramesh.

Il n’a pas été confirmé si Aziz reviendra dans la saison 3 en tant que Dev.

Existe-t-il une bande-annonce pour Master of None saison 3?

La bande-annonce de la saison 3 est tombée en avril 2021.

La vidéo ne montre que Lena et Naomi, il est donc difficile de savoir si d’anciens membres de la distribution tels que Noël Wells, Eric Wareheim, Kelvin Yu et Alessandra Mastronardi reviendront également.

Vous pouvez regarder la bande-annonce en haut de cet article.

Que se passera-t-il dans Master of None saison 3?

Le Master of None, lauréat d’un Emmy Award, revient avec une nouvelle saison qui raconte la relation de Denise et de sa partenaire Alicia.

Réalisée et scénarisée par le co-créateur de la série et lauréat d’un Emmy, Aziz Ansari, cette nouvelle saison est une histoire d’amour moderne qui illustre intimement les hauts et les bas du mariage, les luttes avec la fertilité et la croissance personnelle à la fois ensemble et séparément.

5 Naomi Ackie et Lena Waithe dirigent le casting de Master of None saison 3 Crédit: Netflix

Des hauts romantiques éphémères rencontrent des pertes personnelles écrasantes tandis que des questions existentielles d’amour et de vie sont soulevées.

La saison 3 offre une évolution de la série qui reste attachée aux saisons précédentes tout en innovant en propre.

Comment puis-je regarder la dernière saison de Master Of None?

L’attente est terminée, la saison 3 de Master Of None a chuté sur Netflix.

Les fans peuvent commencer à diffuser la nouvelle saison à partir du dimanche 23 mai à 8h.

Il y aura cinq nouveaux épisodes pour que vous puissiez en profiter.

Les gens peuvent également se rafraîchir la mémoire en diffusant les saisons 1 et 2 de Master of None sur Netflix.