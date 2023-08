Master Naturalist présentera un programme sur les fleurs sauvages dans le comté de Kendall – Shaw Local

Un maître naturaliste présentera « Wildflowers of Kendall County » le samedi 2 septembre à la réserve forestière de Pickerill-Pigott.

Selon un communiqué de presse, Ken Mozingo, un bénévole de longue date de la réserve forestière du comté de Kendall, partagera une présentation d’une heure, suivie d’une randonnée guidée facultative à travers la réserve forestière. Le programme est gratuit et ouvert au public.

Mozingo partagera ses photos de plantes et de fleurs indigènes du comté de Kendall, et partagera des conseils sur la façon de les identifier. Il expliquera également comment les résidents peuvent soutenir les réserves publiques de plantes indigènes et créer des mini-conserves dans des cours privées.

La réserve forestière de Pickerill-Pigott est située au 6350 Minkler Road, Yorkville.