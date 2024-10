Master MCH : candidatures ouvertes | ArchQuotidien

Atelier Alison Brooks 2024

Le Master of Advanced Studies in Collective Housing (MCH) est un programme professionnel international de troisième cycle à temps plein en architecture et design dans les villes et le logement présenté par l’UPM et l’ETH Zurich. Après 16 éditions, il est considéré comme l’un des meilleurs programmes de master en architecture au monde.

Le programme comprend 600 heures (60 ECTS). Les participants développeront leurs compétences en conception à travers une série intensive de sept ateliers d’une semaine et compléteront leurs connaissances dans des modules spécialisés, notamment sur l’énergie et la durabilité ; pratique du logement; construction et technologie; leadership, processus et entrepreneuriat ; design urbain et sciences de la ville ; logements à faibles ressources et d’urgence ; et sociologie, économie et politique.

Chaque spécialité est coordonnée par un directeur technique qui donne des conférences avec un groupe d’enseignants invités et de spécialistes du monde entier.

MCH a également noué des relations étroites avec de grands architectes qui animent régulièrement des ateliers, tels que Dietmar Eberle, Anne Lacaton, Riken Yamamoto, Momoyo Kaijima, Andrea Deplazes, Anna Heringer, Hrvoje Njiriç, Alison Brooks, Juan Herreros, Elli Mosayebi, Cino Zucchi. , Jacob van Rijs, Alejandro Aravena et Wiel Aret.

C’est l’interaction entre les enseignants et les participants qui génère chaque année les meilleurs résultats et la plus grande production.

Des voyages sont également prévus à Madrid et en Suisse, où seront visités des bâtiments faisant l’objet d’études, des institutions liées au logement et des universités, accompagnés d’architectes et d’experts.