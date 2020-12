La société américaine de stockage de données Seagate a annoncé la dernière édition de sa ligne de stockage populaire pour les joueurs – le Game Drive pour Xbox Halo: Master Chief Limited Edition. Les nouveaux disques durs constituent un hommage de la société au personnage Master Chief de la franchise de jeux vidéo Halo. Cette édition limitée Game Drive présente un design de boîtier élégant unique en son genre qui célèbre le Master Chief John-117. Seagate a déclaré qu’il s’était associé à 343 industries pour créer son dernier lecteur de jeu en édition limitée.

Le disque dur est également livré avec un autocollant limité en vinyle Master Chief à l’intérieur de la boîte – un objet de collection pour les fans de Halo. Seagate a lancé le nouveau lecteur d’une capacité de 2 To et 5 To, afin que les joueurs en Inde puissent installer plus de jeux et de contenu téléchargeable en équilibrant leur charge de travail de jeu entre la console et le disque dur externe. Le Game Drive est compatible et automatiquement reconnu par la famille complète d’appareils Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, et s’installe facilement en moins de deux minutes via Xbox OS. Il est alimenté par bus USB 3.2 Gen 1 et n’a pas besoin d’un cordon d’alimentation séparé pour jouer. Le lecteur nécessite une connexion Xbox Live du propriétaire du jeu d’origine. Les utilisateurs peuvent jouer à des jeux hérités et archiver des jeux de nouvelle génération sur le Game Drive, qui peut stocker plus de 50 jeux téléchargés. Le lecteur est livré avec une capacité de jeu moyenne de 35 à 50 Go par installation et un stockage est également nécessaire pour les données de sauvegarde du jeu et le contenu de jeu téléchargeable.

Disponible en quantités limitées à partir du 21 décembre, Game Drive pour Xbox Halo: Master Chief Limited Edition est disponible sur Amazon Inde à un prix de détail spécial pour une durée limitée pour Rs 5299 pour la variante 2 To et Rs 9299 pour la variante 5 To.