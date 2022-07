Masten dépose le bilan après la lutte pour le contrat lunaire de la NASA

Jeudi, la société Masten Space Systems, axée sur la lune, a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11, l’entreprise étant réduite à une poignée de personnes après des licenciements et des congés.

La société spatiale a déclaré que ses dettes montaient en flèche, remontant à un contrat de la NASA attribué à Masten il y a deux ans. Autrefois considéré comme une victoire majeure pour la petite entreprise, l’accord avec la NASA a laissé Masten au-dessus du budget, ainsi que incapable de lever des fonds ou de payer les employés.

Masten est antérieur à de nombreuses entreprises qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie d’investissements privés dans le secteur spatial. La société a longtemps eu la réputation dans l’industrie d’être un magasin sérieux pour les jeunes ingénieurs qui se sont fait les dents sur les technologies de fusées et d’engins spatiaux dans des installations du désert de Mojave, près du centre Armstrong de la NASA et de la base aérienne d’Edwards.

Alors que Masten a une histoire de démonstration de matériel impressionnant, la faillite de la société met en évidence l’équilibre délicat nécessaire à la croissance et au succès à long terme dans l’industrie spatiale difficile et à forte intensité de capital. Lever des fonds pour des projets spatiaux à haut risque est difficile, et les réaliser encore plus.

Fondée en 2004, Masten a régulièrement remporté de petits contrats et des prix pour tester et développer des engins spatiaux réutilisables capables de décoller et d’atterrir, en particulier pour la surface de la lune. L’entreprise avait une devise non officielle : « Tais-toi et vole ».

Masten avait remporté un certain nombre de contrats de la NASA – mais le plus notable était le prix de 75 millions de dollars en 2020 pour livrer huit charges utiles scientifiques lors d’une mission au pôle sud de la Lune. Au moment du prix, Masten comptait environ 15 personnes dans son personnel.

Le contrat de la NASA allait être Masten Mission 1, ou MM1. Il transporterait des charges utiles scientifiques sur l’atterrisseur lunaire Xelene de la société, prévu pour 2023. Masten a signé un contrat avec SpaceX d’Elon Musk pour lancer MM1. Des personnes familières avec l’affaire, s’exprimant de manière anonyme en raison de la nature sensible de l’affaire, ont déclaré à CNBC que Masten avait commencé à se développer rapidement pour construire l’atterrisseur.

Mais le prix a été immédiatement problématique pour Masten, car il avait rédigé la proposition à la NASA avant que la pandémie de Covid ne frappe. La société devait immédiatement ajuster les hypothèses sur les technologies qui seraient développées en interne, par opposition aux technologies achetées, et les fournisseurs n’étaient pas disposés à prendre des engagements en raison de l’incertitude entourant le nouvel environnement pandémique, selon des personnes proches du dossier.

Pour éviter de dépasser le budget, Masten devait augmenter le contrat de la NASA avec des charges utiles supplémentaires sur les missions pour atteindre des estimations de coûts même agressives. Mais le budget total de MM1 a quand même dépassé les attentes en matière de coûts. Au fur et à mesure que le développement se poursuivait, Masten prévoyait que la mission dépasserait de 10 à 30 millions de dollars le budget, ont déclaré ces personnes.

Début 2021, le conseil d’administration et la haute direction de Masten ont lancé un effort pour lever jusqu’à 60 millions de dollars de capitaux extérieurs. Auparavant, la société n’avait levé que de petites sommes auprès d’investisseurs providentiels. Mais l’effort n’a jamais trouvé d’investisseur principal et Masten est resté sur le fil du rasoir. L’entreprise a fonctionné en mode de survie pendant la majeure partie de son existence, vivant de contrat à contrat et réinvestissant tous les bénéfices dans l’entreprise. Le nouveau paradigme a ajouté un nouveau niveau de pression.

L’année dernière, Masten est passé à environ 120 employés et sous-traitants, mais le manque de fonds et la dette croissante ont étouffé de nouveaux progrès. Le conseil d’administration a effectivement limogé le PDG Sean Mahoney en janvier. Des personnes familières avec la situation ont déclaré qu’un paiement de 1,4 million de dollars de la NASA lié à Covid en février n’avait fait que maintenir la solvabilité de l’entreprise un peu plus longtemps. La NASA a distribué des fonds dans le cadre du programme fédéral plus large de secours en cas de catastrophe aux entreprises américaines.

La société a ensuite licencié 20 personnes en juin, ont déclaré ces personnes, dont 15 de l’équipe MM1 en particulier. En juillet, Masten a licencié presque tous les employés restants de l’entreprise, comme le rapporte le blog basé à Mojave Arc parabolique et confirmé par CNBC.

Un porte-parole de la NASA a écrit dans une déclaration à CNBC que l’agence “a reçu une notification selon laquelle ses charges utiles devant être livrées à bord de Masten Mission One pourraient être affectées par les opérations commerciales de Masten”.

“Dans le cas où Masten Space Systems ne serait pas en mesure de terminer son ordre de mission, la NASA manifestera ses charges utiles sur d’autres vols CLPS”, a déclaré l’agence.

À ce jour, la NASA a payé 66,1 millions de dollars du contrat pour la mission de Masten.

La société compte entre 50 et 99 créanciers, selon le dossier de jeudi, et estime que ses actifs valent entre 10 et 50 millions de dollars, avec des dettes entre 10 et 50 millions de dollars.

SpaceX a la plus grande créance non garantie sur la dette de Masten, avec 4,6 millions de dollars impayés en tant que vendeur. Un certain nombre de fournisseurs et d’autres sociétés spatiales sont répertoriés comme de grands créanciers – comme Airbus et Astrobotic – avec des dettes de 500 000 $ et plus.

Le dossier de Masten précise que, parmi ses biens, une attention immédiate est nécessaire pour les produits chimiques explosifs et dangereux. Intuitive Machines, une autre société axée sur la lune, obtient les premières informations sur le contrat de lancement de Masten avec SpaceX, à la suite d’un “accord d’achat d’actifs de chevaux de traque”.

Un représentant de Masten n’a pas répondu à la demande de CNBC de commentaires supplémentaires sur la faillite.