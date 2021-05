Massothérapeute a eu des relations sexuelles avec cinq joueurs

Une femme de 41 ans a sollicité des joueurs de football de l’État de l’Ohio et a eu des relations sexuelles avec certains d’entre eux après avoir offert des massages, a révélé l’université dans un rapport publié jeudi après-midi.

La femme du nord-est de l’Ohio, dont le nom a été expurgé dans le rapport de 15 pages, est une massothérapeute agréée. Elle a accepté le 22 mars de renoncer à sa licence afin de renoncer à une enquête selon laquelle elle s’était livrée à une «inconduite sexuelle avec un ou plusieurs clients», tel que défini dans le code administratif de l’Ohio.

L’enquête est née d’une plainte déposée le 14 mars 2020, auprès du Conseil médical de l’Ohio, alléguant que la femme avait offert des massages thérapeutiques gratuits aux joueurs de football afin d’initier des interactions sexuelles et d’exiger ensuite un paiement.

L’enquête a été reportée au 4 mars 2021, pour des raisons non précisées, et l’État de l’Ohio a été informé dans les jours suivants. L’État de l’Ohio a embauché le cabinet d’avocats Barnes & Thornburg en tant que conseiller spécial pour mener une enquête.

Le cabinet d’avocats a interrogé 117 joueurs actuels et anciens et 44 entraîneurs et membres du personnel actuels et anciens pour déterminer si un crime ou des violations de la NCAA ont été commis. L’État de l’Ohio a déclaré que ni l’un ni l’autre ne s’était produit.

Parmi les joueurs, 83 n’avaient aucune connaissance ni aucune interaction avec le massothérapeute. Vingt ont reçu des massages non sexuels et cinq ont eu des relations sexuelles consensuelles avec elle. Aucun n’était mineur.

Aucun des entraîneurs ou des membres du personnel n’avait aucune connaissance du massothérapeute, selon le rapport.

Toujours selon le rapport, la femme n’avait aucun lien avec l’État de l’Ohio ou toute personne liée à l’université.

« L’enquête n’a trouvé aucune preuve que le massothérapeute agissait ou agissait au nom d’un agent ou d’une personne ou entité particulière dans le sport professionnel ou collégial, et encore moins au nom de l’athlétisme de l’OSU », indique le rapport. « Au contraire, les faits indiquent qu’elle semblait agir pour sa propre satisfaction sexuelle et qu’elle agissait seule.

Le directeur des sports de l’État de l’Ohio, Gene Smith, a déclaré que l’université avait décidé de publier le rapport dans un souci de transparence.

« Je suis reconnaissant que nos étudiants-athlètes, entraîneurs et personnel aient été honnêtes, francs et ouverts pendant l’enquête », a déclaré Smith, « et je suis vraiment reconnaissant qu’ils aient maintenu la confidentialité, donnant à l’enquête l’opportunité d’opérer sans distraction et d’être capable de fonctionner avec intégrité. »

La femme a contacté et tenté de se faire plaisir avec les joueurs via les médias sociaux. Elle a contacté le plus récent d’entre eux lors de la Journée nationale de la signature lorsqu’ils ont envoyé des lettres d’intention.

Elle était persistante dans sa poursuite des joueurs. Selon le rapport, elle a envoyé des photos et des messages explicites aux joueurs et a continué même si les joueurs ne répondaient pas.

La massothérapeute a prétendu à tort qu’elle était employée par des équipes sportives professionnelles dans le but d’accroître sa crédibilité. Après avoir dispensé un massage et développé une amitié avec un joueur qui vivait hors campus dans un immeuble avec d’autres joueurs, elle a frappé à leur porte sans être sollicitée pour offrir des massages.

Le rapport indiquait qu’elle offrirait aux joueurs un massage gratuit ou les laisserait payer pour le premier, puis fournirait des massages plus tard gratuitement.

« Elle a semblé utiliser l’approche qui était la plus efficace avec les athlètes étudiants de football », indique le rapport. « Souvent, les athlètes étudiants de football ont indiqué qu’ils essaieraient de payer la massothérapeute, mais qu’elle refusait, et les athlètes étudiants de football étaient confus quant à la façon de réagir. »

Elle leur a ensuite fourni des reçus pour tenter d’améliorer sa crédibilité en tant que massothérapeute légitime.

Tout cela s’est passé à l’insu des entraîneurs ou du personnel de l’OSU, selon le rapport. L’université a mis des conseils à la disposition des joueurs.

« L’enquête a également révélé un programme de conformité solide et approfondi, complété par des entraîneurs et du personnel qui interagissent avec des athlètes étudiants de football à propos de situations réelles », indique le rapport.

« … L’incident survenu avec le massothérapeute n’était pas dû à un manque de formation à la conformité des athlètes étudiants de football. Le programme de conformité de l’OSU s’est avéré complet dans ses efforts pour protéger le bien-être physique et émotionnel de ses athlètes étudiants de football, en plus de se protéger contre ceux qui souhaitent profiter des athlètes étudiants de football à leur propre profit. «

Contribuant: Joey Kaufman et Max Filby

