MassMutual : Duo dynamique | LNH.com

NHL.com est le site officiel de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH représentés ici sont la propriété de la LNH et des équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, LP © NHL 2024. Tous droits réservés. Tous les maillots des équipes de la LNH personnalisés avec les noms et numéros des joueurs de la LNH sont sous licence officielle de la LNH et de l’AJLNH. La marque verbale Zamboni et la configuration de la surfaceuse à glace Zamboni sont des marques déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Frank J. Zamboni & Co., Inc. 2024. Tous droits réservés. Toutes les autres marques ou droits d’auteur de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.