‘Massive’: le superbe lancer de Neeraj Chopra pour décrocher le titre de la Diamond League

Le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra a marqué l’histoire en devenant le premier Indien à décrocher un titre au Meeting de la Ligue de diamant en remportant l’étape de Lausanne, vendredi 26 août.

Chopra, 24 ans, avait décroché l’argent aux Championnats du monde le mois dernier. Après cela, il a raté les Jeux du Commonwealth 2022 avec une blessure « mineure » à l’aine. Cependant, le jeune garçon de l’Haryana a maintenant lancé 89,08 m lors de sa première tentative pour sceller le titre de la Diamond League avec style.

Chopra s’est ensuite reposé et s’est réhabilité pendant un mois, mais il semblait que la blessure ne s’était pas produite du tout alors qu’il avançait avec prouesse à la Diamond League. Le lancer de 89,08 m était son troisième meilleur effort en carrière. Son deuxième lancer mesurait 85,18 m avant de passer sa troisième tentative.

Son quatrième lancer était une faute alors qu’il a de nouveau réussi sa cinquième tentative avant de lancer 80,04 m au sixième et dernier tour.

Voici un aperçu du magnifique lancer de 89,08 m de Chopra :

IL L’A FAIT !🇮🇳 Athlète IIS #NeerajChopra devient le PREMIER Indien à gagner à la Diamond League, terminant en tête du peloton au #LausanneDL avec un lancer MASSIF de 89,08 m à sa toute première tentative⚡️ Il se qualifie pour la finale de la Diamond League, à Zurich. #CraftingVictoires pic.twitter.com/zbxbqrlWnD — Inspire Institute of Sport (@IIS_Vijayanagar) 26 août 2022

Après l’événement, Chopra a déclaré: «Je suis ravi de mon résultat ce soir. 89m est une belle performance. Je suis particulièrement heureux car je reviens d’une blessure et ce soir était un bon indicateur que j’ai bien récupéré.

« J’ai dû sauter les Jeux du Commonwealth à cause d’une blessure et j’étais un peu nerveuse. Ce soir m’a donné beaucoup de confiance pour terminer la saison en beauté, avec une solide performance lors de la finale DL de Zurich.

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Jakub Vadlejch, a terminé deuxième avec un meilleur lancer de 85,88 m tandis que l’Américain Curtis Thompson a décroché la troisième place avec un meilleur effort de 83,72 m.

Chopra est devenu le premier Indien à se qualifier pour la finale de la Diamond League à Zurich les 7 et 8 septembre. Malgré la victoire, il est resté quatrième avec 15 points – avec l’ajout de huit points vendredi. Les six premiers après l’étape de Lausanne se qualifient pour la finale de Zurich.

Vadlejch est resté en tête avec 27 points, suivi de l’Allemand Julian Weber (19 points) et du champion du monde Anderson Peters de Grenade (16 points). Weber et Peters n’ont pas participé à Lausanne. Peters se remet d’une blessure qu’il a subie plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a été agressé à l’intérieur d’un bateau dans son pays.

Thompson et le Letton Patriks Gailums se sont également qualifiés pour la finale de Zurich.

En franchissant la barre de qualification de 85,20 m, Chopra a également enregistré le nom pour les Championnats du monde 2023 à Budapest.

