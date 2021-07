Massive Dixie Fire fusionne avec Fly Fire alors que les incendies de forêt font rage en Californie

D’autres maisons ont brûlé et 10 000 autres sont restées menacées par l’incendie de Dixie.

Plus de 5 000 pompiers luttent contre l’incendie combiné.

Les pompiers forcés de marcher sur un terrain accidenté avec des outils à main.

D’autres maisons ont brûlé et 10 000 autres sont restées menacées lundi alors qu’un incendie de forêt à croissance rapide dans le nord de la Californie a fusionné avec un autre incendie et a balayé la communauté du comté de Plumas à Indian Falls.

« Le Dixie Fire a connu une croissance significative et des conditions d’incendie très difficiles », ont déclaré les responsables des incendies dans un rapport d’incident dimanche soir.

L’incendie avait déjà rasé au moins 16 maisons et autres structures, mais une nouvelle estimation des dommages n’était pas disponible dans l’immédiat car les flammes faisaient toujours rage dans la région montagneuse. Les pompiers transportant des outils à main ont été contraints de marcher sur un terrain accidenté où les moteurs ne peuvent pas aller, a déclaré Rick Carhart, porte-parole du département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Le feu, qui a commencé à brûler il y a moins de deux semaines, a consumé 308 milles carrés de forêt, de broussailles etmaisons dans les comtés de Plumas et Butte, à environ deux heures au nord-est de Sacramento. Il était contenu à 22% en fin d’après-midi de lundi. Plus de 5 000 pompiers luttent contre les incendies combinés Dixie et Fly.

« Il a brûlé dans des canyons extrêmement escarpés, certains endroits où il est presque impossible pour les êtres humains de mettre le pied sur le sol », a déclaré Carhart. « Ça va être un long parcours. »

« Comme un marteau qui nous frappe à la tête » : Des maisons en flammes en Californie alors que les incendies de forêt font rage dans l’Ouest

Des équipes de grève avec des moteurs étaient à Indian Falls et à proximité de Paxton, des communautés ne totalisant que quelques dizaines d’habitants, pour sauver autant de maisons qu’elles pouvaient alors que l’incendie s’intensifiait, a déclaré Carhart. Les pompiers ont préparé des lignes d’incendie au sud-ouest de la ville de Taylorsville pour protéger la communauté d’environ 200 habitants alors que les flammes avançaient.

La fumée a submergé une grande partie de la zone – mais c’était en fait une bonne nouvelle, a déclaré Dennis Burns, analyste du comportement du feu chez Dixie, lors d’un briefing.

« La fumée, c’est comme mettre un couvercle sur une casserole », a déclaré Burns. « Cela atténue vraiment le comportement du feu. Cela ne permet pas au soleil de préchauffer ces combustibles, et l’épaisse fumée pousse le vent sur les côtés (du feu). »

Le commandant de la Cal Incident Team 2, Mike Minton, a déclaré à une chaîne de télévision CBS que le comportement et les conditions du feu ne sont pas courants dans la région.

« Les menaces et les risques associés à cet incendie sont bien réels », a-t-il déclaré. « C’est un comportement de feu très extrême qui a essentiellement obligé les pompiers à se retirer dans des zones sûres et à permettre à ce front de feu de faire son passage. »

Un énorme incendie de contrebande brûle dans l’Oregon alors que les fonctionnaires cherchent de l’aide extérieure

L’incendie faisait partie des 85 grands incendies qui brûlaient dans 13 États, dévorant plus de 2 300 miles carrés de forêts et de broussailles, a déclaré le National Interagency Fire Center.

Trois personnes sont décédées lundi lorsque leur biréacteur s’est écrasé près d’un terrain de golf dans la région du lac Tahoe, a rapporté le San Francisco Chronicle. L’accident a déclenché un incendie de forêt qui a été rapidement maîtrisé avant de menacer la ville de Truckee, en Californie, ont indiqué les autorités.

Le plus grand incendie des États-Unis, le Bootleg Fire dans l’Oregon, avait brûlé environ 640 miles carrés dans la forêt nationale de Fremont-Winema et était contenu à 53% lundi après-midi.

L’incendie a détruit plus de 70 maisons et des milliers d’autres ont été menacées.

« Le séchage saisonnier couplé à des conditions de sécheresse ont rendu tous les combustibles disponibles pour des conditions de brûlage actif », ont déclaré les responsables des incendies dans une mise à jour samedi soir.

Le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré que l’impact du changement climatique se faisait sentir « en temps réel ». Elle a déclaré que son État prenait des initiatives, telles que l’éclaircissage et le brûlage des forêts pour atténuer les risques. Mais une aide fédérale sera nécessaire, a-t-elle déclaré.

« Incendies historiques, sécheresse étendue, chaleur sans précédent », a déclaré Brown sur Twitter. « Nous avons besoin d’une action audacieuse du Congrès pour compléter les mesures que nous prenons au niveau des États. »

Dans tout le pays, des alertes sur la qualité de l’air étaient en vigueur en Nouvelle-Angleterre en raison de la fumée des incendies de forêt dans l’ouest, qui rendait la respiration difficile pour les groupes sensibles, a déclaré le National Weather Service. « Les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques, les personnes âgées et les enfants sont les groupes les plus à risque », a prévenu le service météorologique.

