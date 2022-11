Massimiliano Allegri continuera d’être l’entraîneur de la Juventus malgré les remplacements au sein du conseil d’administration

Massimiliano Allegri restera à la tête de la Juventus même si le conseil d’administration du club de Serie A est remplacé, a déclaré mardi John Elkann, le chef de la société holding de la Juve, Exor.

Le conseil d’administration, dont le président Andrea Agnelli et le PDG Maurizio Arrivabene, ont démissionné lundi alors que les procureurs et le régulateur du marché italien Consob enquêtent sur les affaires du club au sujet d’irrégularités présumées liées aux transferts de joueurs et aux salaires.

“Nous comptons sur lui (Allegri) et toute l’équipe pour continuer à gagner comme ils ont montré qu’ils pouvaient le faire lors des derniers matchs, en gardant nos objectifs élevés sur le terrain”, a déclaré Elkann.

Dans une courte déclaration, Allegri a déclaré que son seul objectif était le terrain et l’équipe tout en remerciant Elkann pour son soutien.

“C’est toujours très positif de sentir la proximité des actionnaires, donc je remercie John Elkann pour ces mots”, a-t-il déclaré.

Allegri a remporté cinq titres de Serie A, quatre Coupes d’Italie et deux Super Coupes d’Italie et a emmené la Juve en finale de la Ligue des champions à deux reprises lors de son premier mandat de 2014 à 2019 avant de reprendre les rênes en 2021.

« Dans ces années de travail, de passion et de victoires, j’ai toujours pu compter sur le soutien d’Andrea Agnelli, à qui je suis lié par une relation d’amitié, qui ne s’interrompra pas avec la fin de sa présidence.

“Andrea et John sont des figures de référence pour le monde de la Juventus qui doivent rester concentrés sur le travail quotidien sur le terrain pour obtenir les résultats que nous souhaitons tous.”

La Juve, troisième, a remporté un sixième match consécutif de Serie A avant la Coupe du monde pour atteindre 31 points – un de plus que la Lazio, quatrième, et l’Inter Milan, cinquième mais à 10 du leader Napoli.

La Juventus reprendra sa campagne à Cremonese le 4 janvier.

