Massiel Taveras vu lors d’une altercation sur le tapis rouge de Cannes avec un agent de sécurité réprimandé par Kelly Rowland

Massiel Taveras a été filmé en train de repousser un agent de sécurité sur le tapis rouge du Festival de Cannes, quelques jours seulement après que Kelly Rowland ait réprimandé le même huissier.

L’acteur et présentateur de télévision dominicain, 39 ans, assistait à l’avant-première du film français Le Comte de Monte-Cristod’après le roman d’Alexandre Dumas et réalisé par Matthieu Delaporte, au moment de l’incident.

Alors que la star posait sur le tapis rouge, dans une robe avec une traîne blanche ornée d’une photo de Jésus-Christ, on pouvait voir l’agent de sécurité guider l’actrice à l’intérieur alors qu’elle essayait de poser pour des photos.

La garde a semblé placer son bras sur la tête et la poitrine de Taveras alors qu’elle tentait de la faire entrer. Taveras s’est alors retournée et a apparemment placé sa main sur le visage du garde en représailles.

L’indépendant a contacté un représentant de Taveras pour commentaires.

Cela survient quelques jours après que Kelly Rowland a été vue en train de réprimander avec véhémence le même agent de sécurité cannois, jeudi 21 mai.

L’ancien chanteur de Destiny Child assistait à l’avant-première d’un film français Marcello Mio lorsque le garde est alors apparu debout sur la robe de la star.

La chanteuse de « Motivation » s’est ensuite retournée pour parler sévèrement au gardien, qui ne semblait pas reculer, avant de lever le doigt pour la gronder visiblement.

D’autres membres du personnel de l’événement ont semblé calmer le garde alors que le chanteur s’éloignait de l’altercation. On pouvait alors voir le gardien se moquer de ses collègues.

Les fans ont demandé que le garde soit retiré du festival du film suite à la série d’incidents avec des acteurs sur le tapis rouge.

«Cette dame est une véritable haineuse», a écrit une personne sur X/Twitter. « Elle doit être licenciée. »

« Ils ont vraiment gâché son moment ! » » a déclaré un autre fan. « La presse n’a pas pu avoir une bonne photo d’elle [Taveras’] robe »

Taveras a posté à propos de sa robe sur Instagram, en écrivant : « Jésus-Christ est à Cannes. Ce chef-d’œuvre [has] été créé exclusivement pour cette nuit inoubliable.

L’acteur a révélé que sa robe accrocheuse avait été conçue par Giannina Azar et « peinte à la main par le méga-talentueux Yan Páez ».

« El Cristo est le fils de Dieu, le voilà pour la toute première fois au 77e Festival de Cannes », a-t-elle écrit.

Rowland a abordé la vidéo virale d’elle réprimandant l’agent de sécurité de Cannes plus tôt cette semaine.

Parler à Divertissement AP à propos de cette épreuve, Rowland a déclaré : « La femme sait ce qui s’est passé ; Je sais ce qui s’est passé.

« J’ai une limite, je la respecte et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis, qui ne me ressemblaient pas vraiment », a-t-elle ajouté.

« Et ils n’ont pas été réprimandés, ni repoussés, ni sommés de descendre. Et j’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.