Massiel Taveras s’exprime après l’incident viral à Cannes avec l’huissière Kelly Rowland

Massiel Taveras a parlé de son expérience au Festival de Cannes après qu’une vidéo d’elle lors d’une altercation avec une agente de sécurité sur le tapis rouge soit devenue virale.

L’acteur et présentateur de télévision dominicain, 39 ans, assistait à l’avant-première du film français Le Comte de Monte-Cristod’après le roman d’Alexandre Dumas et réalisé par Matthieu Delaporte, au moment de l’incident.

Quelques jours plus tôt, l’ancienne chanteuse et artiste solo des Destiny’s Child, Kelly Rowland, avait été vue en train de gronder le même huissier après qu’elle soit apparue debout sur la robe de la star à la cérémonie. Marcello Mio première.

Écrivant sur Instagram, Taveras a déclaré Le Comte de Monte-Cristo Le tapis rouge avait été le « moment le plus puissant » qu’elle ait jamais vécu et a qualifié la nuit d’« inoubliable ».

Dans la vidéo virale de Taveras à l’avant-première, la star a posé sur le tapis rouge, dans une robe à traîne blanche agrémentée d’une photo de Jésus-Christ.

On pouvait voir l’agent de sécurité guider l’acteur à l’intérieur alors qu’elle essayait de poser pour des photos, ce qui, selon les fans sur les réseaux sociaux, avait gâché le moment de l’acteur sous les projecteurs.

La garde a semblé placer son bras sur la tête et la poitrine de Taveras alors qu’elle tentait de la faire entrer. Taveras s’est alors retournée et a apparemment placé sa main sur le visage du garde en représailles.

Taveras a depuis republié des articles avec les commentaires de Rowland sur le même agent de sécurité du tapis rouge dans son histoire Instagram, sans commenter elle-même directement l’incident.

« La femme sait ce qui s’est passé ; Je sais ce qui s’est passé », a déclaré Rowland Divertissement AP.

« J’ai une limite, je la respecte et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis, qui ne me ressemblaient pas vraiment », a-t-elle ajouté.

« Et ils n’ont pas été réprimandés, ni repoussés, ni sommés de descendre. Et j’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.

Faisant l’éloge de Rowland, Taveras a partagé plusieurs messages détaillant les commentaires de la chanteuse et a déclaré à ses abonnés « nous avons besoin de respect ».

Rowland s’est énervée contre l’agent de sécurité de Cannes lorsqu’elle a marché sur la traîne de sa robe et a placé sa main très près du dos de la star.

La chanteuse de « Motivation » s’est retournée pour parler sévèrement au garde – qui ne semblait pas reculer – avant que Rowland ne lève le doigt pour la gronder visiblement.

D’autres membres du personnel de l’événement ont semblé calmer le garde alors que le chanteur s’éloignait de l’altercation. On pouvait voir le gardien rire avec ses collègues.

Depuis, les fans ont pris la défense de Rowland, beaucoup estimant que le garde avait manqué de respect à son égard en se tenant sur sa robe et en tentant de la « précipiter » dans les escaliers.

Les utilisateurs de X/Twitter ont également défendu Taveras. « Cette dame est une véritable haineuse », a écrit une personne sur X/Twitter à propos de l’huissier. « Elle doit être licenciée. »