Massiel Taveras s’exprime après avoir bousculé l’agent de sécurité cannois

L’actrice dominicaine Massiel Taveras s’est exprimée sur les réseaux sociaux après avoir été filmée en train de bousculer un agent de sécurité au Festival de Cannes.

La présentatrice de télévision de 39 ans, qui assistait à l’avant-première du film français « Le Comte de Monte-Cristo », aurait ébloui les spectateurs sur le tapis rouge avec son extravagante robe blanche, dont la traîne était ornée d’une image de Jésus. Christ.

La vitrine de mode de Taveras a été interrompue sans ménagement après l’apparition d’une huissière pour essayer de la presser d’entrer, empêchant apparemment la star d’ajuster sa tenue.







On voit Taveras bousculer l’agent de sécurité pendant l’altercation. Salade Univers/TikTok

La séquence désormais virale montre l’employée non identifiée passant son bras autour de la tête et de la poitrine d’une Taveras visiblement agitée, qui riposte en mettant sa main sur le visage de la femme.

Par coïncidence, il s’agissait de la même employée qui avait été réprimandée quelques jours plus tôt par la chanteuse Kelly Rowland, 43 ans, pour avoir apparemment piétiné la traîne de sa robe et mis une main sur son dos en essayant de la faire entrer.







Quelques jours plus tôt, le même agent de sécurité s’était impliqué avec la chanteuse Kelly Rowland. David Fisher/Shutterstock

Taveras n’a pas directement abordé sa propre altercation, elle a mis en ligne une histoire Instagram faisant référence à celle de Rowland, suggérant qu’elle tolérait les coups de langue, a rapporté l’Indépendant.

« Nous avons besoin de respect », lit-on dans la légende du message, qui contenait des articles détaillant la réponse du chanteur de « Survivor » au brouhaha.

« Cette femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », avait déclaré Rowland alors qu’il assistait au gala annuel de l’amfAR Cinema Against AIDS à Cannes. « J’ai une limite et je la respecte. »

L’ancienne de Destiny’s Child a même suggéré que la race avait joué un rôle dans son traitement, déclarant : « Il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, ni repoussées, ni dit de descendre. . J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien. Mais j’ai tenu bon.