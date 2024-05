Massiel Taveras fait l’éloge de la « reine » Kelly Rowland après avoir bousculé l’agent de sécurité de Cannes

Films

Massiel Taveras a applaudi la « reine » Kelly Rowland pour s’être défendue après qu’ils aient tous deux été « repoussés » du tapis rouge du Festival de Cannes par le même agent de sécurité.

L’actrice dominicaine, 39 ans, a profité de son histoire Instagram samedi pour republier des articles soulignant la réponse de l’ancienne de Destiny’s Child à l’incident après avoir publiquement réprimandé l’employée.

« Reine », a commenté Taveras, avant d’écrire sur un autre article, « [We need] respect. »

L’actrice dominicaine a fait l’éloge de l’ancienne de Destiny Child sur son histoire Instagram, la qualifiant de « reine ». Instagram/masieltaveras

Dans une histoire de suivi, elle a écrit : «[We need] respect. » Instagram/masieltaveras

La semaine dernière, Rowland, 43 ans, est devenue virale après avoir été vue en train de gronder une employée non identifiée alors qu’elle montait les escaliers rouges pour se rendre à la première de « Marcello Mio ».

La dispute a commencé lorsque le garde a tenté de précipiter la chanteuse « Survivor » en plaçant sa main sur le dos de Rowland.

Immédiatement, Rowland se tourna pour s’adresser au garde tout en levant son index.

Un lecteur labial a déclaré à Page Six que le chanteur de « Motivation » avait dit : « Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Tu n’es pas ma mère. Je t’ai dit de ne pas me parler comme ça.

La semaine dernière, Rowland a été vu en train de gronder l’agent de sécurité alors qu’il montait les escaliers rouges du festival du film. Événements photo de la piscine 03/ipa-agency.net/Shutterstock

La chanteuse de « Say My Name » semblait visiblement bouleversée après que le membre du personnel non identifié lui ait touché le dos pour tenter de la précipiter à l’intérieur. Événements photo de la piscine 03/ipa-agency.net/Shutterstock

Bien que l’on ne sache pas exactement ce que l’agent de sécurité a dit, Rowland en aurait eu assez parce que tous les membres du personnel étaient « agressifs ».

Suite à l’incident, le hitmaker est devenu ému en évoquant le moment houleux du gala amfAR Cinema Against AIDS de jeudi à Cannes.

« Cette femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré à AP News. « J’ai une limite et je la respecte. »

Un lecteur labial a déclaré à Page Six que le chanteur s’était tourné vers le membre du personnel et lui avait dit : « Ne me parle pas comme ça. » Événements photo de la piscine 03/ipa-agency.net/Shutterstock

Cependant, Taveras n’a pas parlé de son expérience avec le même agent de sécurité. Salade Univers/TikTok

Rowand a poursuivi : « Il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, ni repoussées, ni invitées à descendre. J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien. Mais j’ai tenu bon.

Malgré les louanges de Rowand, Taveras n’a pas parlé de sa dispute avec le même agent de sécurité.

Une vidéo virale montrait l’actrice se faisant précipiter dans les escaliers rouges par le personnel alors qu’elle tentait de montrer sa longue traîne avec une image de Jésus-Christ.

L’actrice a été vue dans un clip viral guidé dans les escaliers tout en essayant de poser pour les photographes. Salade Univers/TikTok

À un moment donné, elle a bousculé l’agent de sécurité pour l’avoir touchée. Massiel Taveras/Instagram

L’interaction semblait tendue alors que les deux se chamaillaient jusqu’au sommet tandis que la star de « Other Penelope » tentait de s’arrêter et de poser pour les photographes.

Alors que Taveras continuait de se retourner devant les caméras, l’employée a tenu son bras près du dos de l’actrice pour qu’elle continue de bouger.

Taveras a été visiblement bouleversée lorsque le gardien l’a touchée puis l’a bousculée alors qu’ils atteignaient le haut des escaliers.











