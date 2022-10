Massacre en Thaïlande: le Premier ministre ordonne un contrôle plus strict des armes à feu et une répression de la drogue après un massacre

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a ordonné lundi aux forces de l’ordre de resserrer les règles sur la possession d’armes à feu et de réprimer la consommation de drogue à la suite d’un meurtre de masse par un ancien policier dans une garderie qui a laissé la nation sous le choc.

Au total, 36 personnes, dont 24 enfants, ont été tuées dans un saccage au couteau et à l’arme à feu la semaine dernière par un ex-flic qui s’est suicidé plus tard à Uthai Sawan, une ville située à 500 kilomètres (310 miles) au nord-est de Bangkok. Il s’agit de l’un des pires taux de mortalité infantile dans un massacre par un seul tueur de l’histoire récente.

Prayut a demandé aux autorités de rechercher et de tester de manière proactive l’usage de drogues illicites parmi les fonctionnaires et les communautés, et d’intensifier le traitement des toxicomanes, a déclaré le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri dans un communiqué.

Le Premier ministre a ordonné aux registraires du gouvernement de révoquer les licences d’armes à feu des propriétaires enregistrés qui se seraient comportés d’une manière qui “menace la société” et “crée le chaos ou provoque des troubles”, a déclaré Anucha, parallèlement à une répression des ventes illégales d’armes, de la contrebande d’armes, et l’utilisation d’armes à feu illégales.

Les autorités thaïlandaises prévoient de rappeler les armes des fonctionnaires et des policiers qui ont abusé de leurs armes à feu ou qui se sont comportés de manière agressive dans le cadre de leurs fonctions.

Des contrôles de santé mentale réguliers seront également requis pour les demandeurs et les titulaires de permis d’armes à feu, a déclaré aux journalistes le chef de la police, le général de police Damrongsak Kittiprapas.

La possession d’armes à feu est élevée en Thaïlande par rapport à certains autres pays d’Asie du Sud-Est. Les armes illégales, dont beaucoup proviennent de pays déchirés par des conflits, sont courantes.