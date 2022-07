Massacre du Bataclan : le procès des combattants de l’État islamique accusés de meurtre de masse à Paris s’achève | Nouvelles du monde

Le procès de 20 hommes accusés d’avoir perpétré l’un des pires attentats terroristes en temps de paix en Europe devrait s’achever mercredi à Paris.

Les hommes, tous présumés terroristes de l’État islamique, sont accusés d’avoir tué 130 personnes et blessé des centaines d’autres lors d’opérations coordonnées. attaques le 13 novembre 2015.

Quelques minutes après chacun, ils ont fait exploser des bombes au Stade de France, la salle de concert du Bataclan et ont ouvert le feu sur des convives dans des restaurants de la capitale française.

Quatorze sont jugés en personne, six autres par contumace, présumés morts ou portés disparus alors qu’ils combattaient pour l’EI en Syrie.

Un tribunal spécial sécurisé a été construit pour le procès de 10 mois, le plus grand procès de l’histoire de la France moderne.

Cinq juges ont entendu les dépositions de plus de 2 000 témoins, dont plus d’un million de pages de preuves, 300 avocats et des témoignages de personnel antiterroriste européen.

Le principal suspect est Salah Abdeslamle seul membre survivant du groupe qui a perpétré les attentats – les autres sont accusés d’avoir participé au complot des attentats.

Le frère d’Abdeslam, Brahim, a également été impliqué dans les attentats mais s’est fait exploser la nuit après avoir abattu de jeunes Parisiens en train de boire et de manger dans des cafés.

Les premiers appareils ont explosé à l’extérieur du Stade de France – avec des spectateurs se déplaçant sur le terrain. Pic AP



Le suspect a changé d’avis par “humanité, pas peur”

Au début du procès en novembre 2021, Abdeslam, 32 ans, a renoncé avec défi à sa profession de “combattant de l’État islamique”, mais ces dernières semaines, alors que le procès s’est terminé, il a demandé pardon et a affirmé avoir délibérément jeté son gilet suicide pour empêcher que plus de gens ne meurent.

“Je rentre dans le café, je commande un verre, je regarde les gens autour de moi et je me dis ‘non, je ne vais pas le faire'”, a-t-il déclaré au tribunal.

“J’ai changé d’avis par humanité, pas par peur.”

Lundi, alors que le procès se terminait, il a tenté de s’excuser auprès des victimes, affirmant qu’il n’était pas un meurtrier.

Salah Abdeslam fait partie des 20 hommes jugés



Cependant, la police française et les avocats de l’accusation ont déclaré que sa ceinture de suicide s’était avérée défectueuse, ce qui fournit une raison plus probable pour laquelle il ne l’a pas fait exploser.

Abdeslam, un ressortissant français, élevé en Belgique et d’origine marocaine, est parti en cavale pendant quatre mois mais a finalement été retrouvé caché dans le quartier bruxellois de Molenbeek, près de sa maison familiale.

Il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Un ami proche d’Abdeslam et coaccusé, Mohamed Abrini, est accusé d’avoir fourni des armes et un soutien logistique.

Abrini a également participé à des attentats-suicides à Bruxelles en 2016, mais dit qu’il regrette maintenant son implication.

“J’ai mis des visages sur les victimes, je suis conscient que ce qui s’est passé est dégoûtant”, a-t-il déclaré au tribunal.

Quatorze sont jugés en personne et six autres par contumace. Pic AP



“Ils ont commencé à pulvériser des balles partout”

Les proches des morts et les témoins des attentats ont passé des mois devant des témoignages poignants dans l’espoir de trouver enfin la vérité et la justice.

Arthur Denouveaux raconte la nuit où il a survécu à l’attentat du théâtre du Bataclan.



L’un d’eux, Arthur Denouveaux, a survécu à l’attaque du théâtre du Bataclan et a déclaré à Sky News que le processus l’avait aidé.

“Témoigner devant le tribunal et entendre tous les témoignages de toutes les victimes a été très utile parce que j’ai vu que je n’étais pas seul, ce que je savais, mais c’est quelque peu différent publiquement”, a-t-il déclaré.

“Ensuite, cela a été diffusé dans toute la France. Et peut-être dans le monde entier, et cela a été un message fort de la dureté de notre travail, mais de notre difficulté.

“Dans ma mémoire, lorsque les terroristes sont arrivés, il y a eu beaucoup de tirs puis une longue période de silence avant qu’ils ne tirent à nouveau.

“Et cela ne semblait pas correspondre à ce que j’avais lu à ce sujet. Mais c’était vrai. Ils ont commencé à pulvériser des balles partout.”

“Il [Abdeslam] se sent très désolé, mais je pense qu’il s’excuse envers lui-même. Il est en colère contre lui-même pour s’être lancé là-dedans, et soit aller là-dedans et ne pas aller jusqu’au bout et se retrouver dans ce terrain d’entente où il sera probablement en prison pour le reste de sa vie.”