Massacre de l’école de Parkland : un jury de Floride recommande la prison à vie pour le tireur Nikolas Cruz alors que les familles des victimes disent que “cela aurait dû être la peine de mort” | Nouvelles américaines

Un jury de Floride a recommandé une peine de prison à vie pour le tireur Nikolas Cruz qui a tué 17 personnes dans une école de Parkland en 2018.

Les jurés n’ont pas pu convenir à l’unanimité qu’il devait être condamné à la peine de mort, malgré le fait que l’accusation demandait son exécution et affirmait que l’attaque meurtrière était froide, calculée et méticuleusement planifiée.

Certains proches des victimes ont secoué la tête au tribunal lorsque le jury a rejeté l’appel des procureurs.

Suite à la décision de condamnation à perpétuité, Lori Alhadeff, dont la fille Alyssa a été tuée, a déclaré: “Nous sommes plus que déçus du résultat aujourd’hui.

“Cela aurait dû être la peine de mort, à 100%. Dix-sept personnes ont été brutalement assassinées le 14 février 2018. J’ai envoyé ma fille à l’école et elle a été abattue huit fois.

“Je suis tellement déçu et frustré par ce résultat. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends tout simplement pas.”

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable l’année dernière pour meurtre avec préméditation à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas.

En savoir plus sur la fusillade dans une école de Floride

L’étudiant expulsé avait 18 ans lorsqu’il a utilisé un fusil d’assaut semi-automatique pour tuer 14 étudiants et trois membres du personnel dans l’une des pires fusillades en milieu scolaire aux États-Unis.

Après trois mois de témoignages et d’arguments d’avocats, 12 jurés sont parvenus à leur recommandation après sept heures de délibérations sur deux jours.

En Floride, une condamnation à mort n’aurait pu être prononcée que si les jurés avaient unanimement recommandé l’exécution de Cruz.

La juge de circuit Elizabeth Scherer prononcera officiellement la peine à une date ultérieure.

Cruz avait déclaré qu’il avait choisi la Saint-Valentin pour empêcher les étudiants de Stoneman Douglas de célébrer à nouveau cette fête.

Au cours du procès de trois mois, l’accusation avait soutenu que le crime de Cruz était à la fois prémédité, odieux et cruel – des détails parmi les critères que la loi de Floride établit pour décider d’une condamnation à mort.

Son équipe de défense avait reconnu la gravité de ses crimes, mais avait demandé aux jurés de prendre en compte des facteurs atténuants, notamment des troubles de santé mentale à vie résultant de la toxicomanie de sa mère biologique pendant la grossesse.

Cruz s’était excusé pour ses crimes et avait demandé à être condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle afin de consacrer sa vie à aider les autres.

Image:

Photo : AP



La procédure de condamnation comprenait des témoignages de survivants de la fusillade ainsi que des images de téléphones portables d’étudiants criant à l’aide ou chuchotant alors qu’ils se cachaient pendant l’attaque.

Le procureur principal Mike Satz s’est concentré sur les huit mois de planification de Cruz et les sept minutes pendant lesquelles il a parcouru les couloirs de l’école, tirant 140 coups de feu avec son fusil semi-automatique de style AR-15 avant de s’échapper.

L’avocate principale de Cruz, Melisa McNeill, et son équipe n’ont pas remis en question l’horreur de ses actions, mais se sont concentrées sur leur conviction que la forte consommation d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse l’avait laissé avec un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale.

Leurs experts ont déclaré que son comportement troublant et parfois violent, qui a commencé à l’âge de deux ans, a été diagnostiqué à tort comme un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, ce qui signifie qu’il n’a jamais reçu le bon traitement.

Image:

Les élèves de Marjory Stoneman Douglas quelques jours après l’attaque meurtrière



M. Satz et son équipe ont affirmé que Cruz ne souffrait pas de dommages causés par l’alcoolisme fœtal, mais souffrait d’un trouble de la personnalité antisociale.

Leurs témoins ont déclaré que Cruz avait simulé des lésions cérébrales lors des tests et était capable de contrôler ses actions, mais a choisi de ne pas le faire.

Les procureurs ont également diffusé plusieurs vidéos de Cruz discutant du crime avec leurs experts en santé mentale au cours desquelles il a parlé de sa planification et de sa motivation.

La défense a allégué lors du contre-interrogatoire que Cruz avait été agressé sexuellement et violé par un voisin de 12 ans alors qu’il avait neuf ans.

Le massacre a conduit à de nouveaux appels à un contrôle plus strict des armes à feu aux États-Unis, qui ont gagné un soutien supplémentaire cette année après la fusillade de 19 enfants et de deux enseignants. dans une école à Uvalde, Texas et une autre fusillade dans un supermarché à Buffalo, New Yorkqui a fait 10 morts.