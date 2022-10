Massacre de la course de Tulsa : des restes exhumés pour des tests ADN

Une équipe de scientifiques a entamé mercredi le processus de réexhumation des restes humains dans le but d’identifier les personnes tuées lors du massacre de Tulsa Race en 1921, l’un des pires exemples connus de violence de la foule blanche contre les Noirs américains dans l’histoire des États-Unis.

L’équipe prévoit de déterrer certains des 19 ensembles de restes, qui ont été initialement exhumés il y a un an du cimetière d’Oaklawn à Tulsa, pour tester plus d’ADN.

Sur ces 19 restes précédemment exhumés, 14 répondaient aux critères d’une analyse ADN supplémentaire, mais seuls deux des 14 avaient suffisamment d’ADN utilisable récupéré pour commencer le séquençage par Intermountain Forensics, qui examine les restes. Intermountain Forensics prévoit de prélever l’ADN des 12 autres.

Aucun des restes récupérés n’est identifié ou confirmé comme victime du massacre au cours duquel plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines ont été pillées et un quartier d’affaires prospère connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit dans la violence raciste. Les historiens ont estimé le nombre de morts entre 75 et 300, la richesse générationnelle étant anéantie.

Les victimes n’ont jamais été indemnisées, mais un procès en cours demande des réparations pour les trois derniers survivants connus de la violence. Ils ont maintenant plus de 100 ans.

Danny Hellwig, directeur du développement du laboratoire pour Intermountain Forensics, une fondation à but non lucratif basée à Salt Lake City, a déclaré mercredi que l’ADN précédemment récupéré des restes s’était dégradé au cours des plus de 100 ans où ils ont été enterrés, créant un besoin de tests supplémentaires.

“Il y a des échantillons qui sont très légers en ce moment sur l’ADN, certains qui sont semi-viables, d’autres qui sont juste au seuil”, a déclaré Hellwig.

Hellwig a déclaré que les travaux visant à développer un profil généalogique pour les deux restes avec suffisamment d’ADN viable devraient commencer dans environ une semaine et pourraient être achevés en quelques semaines, mais les efforts pour identifier les restes pourraient prendre des années.

La dernière recherche du cimetière devrait se terminer le 18 novembre.

Intermountain Forensics continue également de rechercher des personnes qui pensent être des descendants de victimes de massacres pour fournir du matériel génétique afin d’aider les scientifiques à trouver des correspondances potentielles.

Après les exhumations, une autre recherche commencera pour 18 corps avec des blessures par balle dont les enterrements dans des cercueils simples qui ont été précédemment documentés, mais sans information sur l’endroit où les cercueils se trouvaient dans le cimetière, selon l’anthropologue médico-légale Phoebe Stubblefield.

“Nous ciblerons dans nos fouilles des individus en cercueil” qui sont des hommes, sur la base de rapports de 1921, a déclaré Stubblefield.

Cette zone de recherche se trouve au sud et à l’ouest des fouilles précédentes menées en 2020 et 2021, a déclaré l’archéologue d’État Kary Stackelbeck, qui dirige le projet.

Les restes seront réenterrés, au moins temporairement, à Oaklawn, où la réinhumation précédente a été fermée au public, suscitant les protestations d’environ deux douzaines de personnes qui ont déclaré être des descendants de victimes du massacre et auraient dû être autorisées à y assister.