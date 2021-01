Il est peu probable que vous voyiez un film plus dévastateur cette année que « Mass ».

Le drame déchirant, qui a été présenté en première samedi au Festival du film de Sundance, vous met dans une pièce avec deux ensembles de parents en deuil, six ans après une fusillade à l’école qui a réclamé leurs deux fils. Leurs raisons de se rencontrer ne sont pas immédiatement claires, car Richard (Reed Birney) et Linda (Ann Dowd) échangent des gentillesse et une plante d’intérieur avec Jay (Jason Isaacs) et Gail (Martha Plimpton), qui passent au crible à contrecœur de vieilles photos de famille.

Au début inconfortable et guindé, la discussion devient vite chargée lorsque vous découvrez que Linda et Richard sont les parents du tireur. Jay et Gail, impuissants, les sondent parfois avec colère avec des questions sur leur fils et les échecs perçus en tant que parents: n’y avait-il pas de signaux d’alarme indiquant que quelque chose n’allait pas? Est-ce que l’intimidation ou les jeux vidéo violents l’ont poussé à bout?

Linda et Richard insistent à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’y avait aucun signe. À un moment donné, Linda avoue: «La vérité est que nous pensions que nous étions de bons parents, et d’une manière affreuse et inquiétante, nous le faisons toujours.

Les quatre personnages, ainsi que le public, réalisent finalement qu’il n’y a pas de réponses. Il y a juste un vide laissé par la perte de leurs enfants, et rien de ce qu’ils font ou disent ne peut soulager cette douleur.

Le film de près de deux heures se déroule comme une pièce de théâtre: la conversation se déroule en temps réel et se limite presque entièrement à une seule pièce. L’acteur Fran Kranz (« La cabane dans les bois »), qui a fait ses débuts en tant que réalisateur confiant, a été inspiré pour écrire « Mass » après la fusillade de Parkland, en Floride, au lycée en 2018, où un homme armé a tué 17 étudiants et membres du personnel et blessé 17 autres. .

« J’étais juste submergé par cela », a déclaré Kranz lors d’une séance de questions-réponses après la projection. «J’étais un nouveau parent et … en écoutant un parent ce jour-là à la radio, j’ai juste commencé à penser: ‘Qu’est-ce qui va arriver à cette personne? Est-ce qu’elle ira bien? Et que m’arriverait-il ( dans cette situation)? ‘ »

Les acteurs ont répété pendant deux jours à New York, avant de s’envoler pour Hailey, Idaho, où ils ont tourné le film avant la pandémie.

En Idaho, « j’ai passé beaucoup de temps seul et j’ai pensé à la perte d’un enfant », a déclaré Dowd (« The Handmaid’s Tale »), mère de trois enfants, à travers les larmes. «Je me suis accroché à ce chagrin et j’ai dit: » Voilà ce que c’est. Ne fuyez pas. » « Plutôt que d’improviser, » nous espérions nous en tenir au scénario parce qu’il est si bien écrit. »

Malgré le sujet extrêmement difficile et sombre, Kranz pense qu’il y a de l’espoir à la fin du film, alors que Gail lutte pour pardonner le meurtrier de son fils.

« Le pardon est vraiment difficile car il faut lâcher prise », a déclaré Plimpton. «Quand Gail dit: ‘J’ai peur que si je fais ça, je perdrai mon fils’, je le sens vraiment. J’ai mes propres affaires et mes propres gens que je dois pardonner, mais c’est très difficile. … Cela me touche le plus près de chez moi. «

« Mass » aura une deuxième projection virtuelle lundi (10 h HE) à Sundance.

