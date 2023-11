Mass General Brigham s’associe à Best Buy sur la technologie pour les soins aigus à domicile

Photo : Morsa/Getty Images

Best Buy Health et Mass General Brigham collaborent au programme de soins hospitaliers aigus à domicile du système de santé appelé Mass General Brigham’s Home Hospital.

Ce modèle de prestation clinique basé sur la technologie élargira l’accès aux résidents du Massachusetts choisissant de recevoir des soins hospitaliers de courte durée à domicile.

Best Buy, qui compte près de 1 000 magasins, propose également des services de vente au détail numérique via BestBuy.com et l’application Best Buy. Il propose également Lively Mobile Plus, un dispositif de système d’intervention d’urgence capable de détecter les chutes et de permettre aux patients de contacter un agent d’intervention d’urgence.

Les autres technologies exploitées par Mass General Brigham sont : Current Health, la plateforme de soins à domicile de Best Buy, qui connecte les patients aux infirmières, aux ambulanciers paramédicaux, aux praticiens avancés et aux médecins ; et des services qui permettent une meilleure coordination des modes de prestation des soins à domicile et de la gestion logistique pour soutenir l’ensemble de l’équipe de soins du patient.

Mass General Brigham exploite également une entreprise de soins de santé à domicile certifiée Medicare, offrant des services qualifiés et de soutien aux patients confinés à leur domicile au cours d’une maladie ou d’une blessure. Ensemble, les hôpitaux à domicile et les soins à domicile constituent des éléments du portefeuille global de soins de santé à domicile de Mass General Brigham, qui sera désormais pris en charge par Best Buy Health.

Le modèle Mass General Brigham’s Home Hospital comprend des infirmières, des ambulanciers paramédicaux, des prestataires de pratique avancée, des médecins et d’autres cliniciens qui fournissent des soins aigus à domicile aux patients qui devraient autrement être hospitalisés pour des maladies telles que les maladies cardiaques, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), infections et plus encore.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

La collaboration contribuera à relever le défi de la pénurie de main-d’œuvre. L’expérience des hôpitaux à domicile a montré une augmentation de la satisfaction des employés grâce à des options de pratique hybride et une réduction de l’épuisement professionnel des cliniciens, a déclaré Best Buy.

En outre, une population de plus en plus âgée aux États-Unis signifie que les individus auront besoin de davantage de soins à une époque de pénurie de cliniciens.

Des études montrent que le modèle de soins aigus à domicile réduit les taux de mortalité, les réadmissions à l’hôpital et la durée des séjours. La plupart des patients préfèrent rester chez eux.

Dans le cadre de cette relation, Best Buy Health et Mass General Brigham créeront des opportunités académiques pour les personnes intéressées à poursuivre des carrières en soins infirmiers, paramédicaux et en technologie numérique en offrant des bourses aux étudiants choisissant le cadre de soins à domicile comme environnement professionnel souhaité.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Hospital at Home, une marque déposée de Johns Hopkins Medicine, est pratiquée dans les hôpitaux de ce système de santé depuis au moins 2002. Le concept n’est pas nouveau, mais les services hospitaliers à domicile sont devenus une nécessité pour tous les systèmes de santé lorsque les soins aigus des lits remplis lors de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Les hôpitaux ont constaté que le modèle fonctionnait, tant pour eux que pour les patients. Les systèmes de santé dans les contrats de soins basés sur la valeur ont économisé de l’argent en évitant l’hospitalisation et les réadmissions lorsque les contrats prévoyaient des extensions telles qu’un épisode de soins de 30 jours dans les accords Medicare Advantage, selon Mark Larson, directeur de Sg2, une société de conseil et d’analyse et Vizient. filiale, s’exprimant lors d’un entretien en 2021.

L’UMass Memorial Medical Center a lancé le programme pendant le COVID-19. Il a constaté un tel succès pour le centre médical universitaire et les patients qu’en 2021, le président, le Dr Michael Gustafson, a parlé de se lancer à fond dans le programme de soins hospitaliers à domicile.

SUR LE DOSSIER

« Chez Mass General Brigham, nous construisons le système de santé intégré du futur sur l’ensemble du continuum des besoins en matière de soins aux patients », a déclaré Heather O’Sullivan, présidente des soins de santé à domicile chez Mass General Brigham. « En tant que leader reconnu des services d’hôpitaux à domicile, nous comprenons que les consommateurs choisissent de plus en plus le confort des soins à domicile comme alternative aux paramètres de prestation traditionnels en établissement. En permettant à nos fournisseurs de classe mondiale de bénéficier de services dotés d’une technologie importante, nous sommes élever les capacités du système et, plus important encore, améliorer les résultats cliniques pour les communautés que nous servons aujourd’hui tout en préparant la prestation future des soins de manière plus large.

