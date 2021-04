La pandémie de coronavirus est loin d’être terminée et les scientifiques tentent toujours de trouver de meilleurs moyens de contenir le virus. Alors que le monde cherche à revenir à la vie avant la pandémie, une deuxième vague du virus a frappé diverses régions du monde, ce qui rend plus important de suivre les protocoles COVID-19 et de trouver des moyens d’arrêter la propagation du virus.

Une étude récente de l’Université de Floride centrale suggère que le port d’un masque et une installation bien ventilée sont plus importants que la distanciation sociale. Cette étude pourrait être un point important à garder à l’esprit lorsque nous examinons les ouvertures d’écoles et de collèges à pleine capacité.

Selon les recherches publiées dans la revue Physique des fluides, avec des masques, la distance physique n’a pas d’impact substantiel sur la transmission des particules en suspension dans l’air. Pour l’étude, un modèle informatique d’une salle de classe avec des enseignants et des élèves a été créé avec un flux d’air modélisé et un risque de transmission de maladies.

La salle de classe mesurait 709 pieds carrés avec des plafonds de 9 pieds de haut, comme n’importe quelle taille moyenne d’une salle de classe. Il y avait un enseignant à l’avant d’une salle de classe et chaque élève portait un masque, n’importe lequel de ces élèves pouvait être infecté. Le cas de cette classe a été étudié à l’aide de deux scénarios: l’un avec ventilation et l’autre sans. L’expérience a été réalisée à l’aide des modèles Wells-Riley et Computational Fluid Dynamics (qui sont utilisés pour comprendre la probabilité de transmission en intérieur) et des modèles Computational Fluid Dynamics (qui sont utilisés pour comprendre l’aérodynamique des voitures et des avions).

Les résultats suggèrent que les masques empêchent toute exposition directe aux aérosols. La bouffée d’air chaud créée par le masque a aidé à empêcher l’exposition aux particules dans l’air car elle a provoqué le mouvement vertical de ces aérosols et les a empêchés d’atteindre l’élève adjacent.

En outre, l’étude a également suggéré qu’une bonne installation ventilée associée à une filtration de l’air appropriée réduisait la transmission de 40 à 50% par rapport à une installation non ventilée. Lorsque les chercheurs ont comparé les deux modèles, ils ont découvert que Wells-Riley et Computational Fluid Dynamics produisaient des résultats similaires, en particulier dans le scénario non ventilé, mais que Wells-Riley sous-estimait la probabilité d’infection d’environ 29% dans le scénario ventilé.

En conséquence, le rapport suggère également de considérer les résultats complexes de la dynamique des fluides computationnelle tout en étudiant le sujet pour développer une meilleure compréhension des risques de transmission.