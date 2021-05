Masques Starbucks en option pour les clients vaccinés à partir du 17 mai

Starbucks rend les couvertures faciales et les masques facultatifs pour les clients vaccinés à partir de lundi.

Le géant du café est le dernier à mettre à jour sa politique de masque après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié de nouvelles directives de masquage.

Les masques seront toujours nécessaires aux endroits où les réglementations locales ou nationales les imposent.

« Les couvertures faciales seront facultatives pour les clients vaccinés à partir du lundi 17 mai, à moins que les réglementations locales ne les exigent par la loi », a déclaré Starbucks sur son site Web. «Alors que nous continuons à assurer la santé et le bien-être de nos partenaires et clients, nos toilettes restent généralement temporairement fermées au public dans les magasins où les sièges de café ou de café ne sont pas disponibles.

Économisez mieux, dépensez mieux: Conseils et astuces d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Masques non requis:Walmart, Costco, Trader Joe’s, Publix n’ont plus besoin de masques pour les clients vaccinés. Consultez la liste.

Le CDC a déclaré jeudi que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Mais les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, les avions et les transports en commun.

Trader Joe’s, Walmart, Sam’s Club, Costco et Publix ont été parmi les premiers à confirmer les mises à jour des exigences relatives aux masques vendredi.

Le respect des masques a suscité des débats tout au long de la pandémie de coronavirus après que les Américains ont reçu très tôt des messages contradictoires des autorités sur la question de savoir s’ils devraient porter des masques dans les lieux publics.

Starbucks a commencé à exiger des masques dans tout le pays le 15 juillet, des semaines après qu’une altercation dans un Starbucks de Californie soit devenue virale.

En juin 2020, Amber Gilles, une instructrice de yoga, a accusé le barista de Starbucks, Lénine Gutierrez, d’avoir refusé son service pour ne pas porter de masque. Gilles a posté sa photo sur Facebook et une campagne GoFundMe «Conseils pour Lénine» a été créée qui a permis de recueillir plus de 100 000 $.

Gilles a récemment intenté une action en justice contre Matt Cowan, le créateur du GoFundMe, et avait précédemment demandé la moitié de l’argent récolté.

Contribuant: Adrianna Rodriguez, USA TODAY

Beaucoup d’entre nous sont autorisés à enlever nos masques:Pourquoi certains d’entre nous ne veulent pas

Recommandations examinées: Vous cherchez un nouveau masque? Voici les meilleurs masques

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko