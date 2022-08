Masques non requis dans les bâtiments scolaires, les bus, selon les dernières directives COVID-19 du département de la santé de Kane – Shaw Local

Les masques ne seront pas nécessaires dans les autobus scolaires ou dans les bâtiments conformément aux dernières directives COVID-19 du département de la santé du comté de Kane publiées avant la nouvelle année.

Ils seront cependant recommandés lorsque les niveaux de virus dans la communauté sont élevés.

Sous le nouveau conseilsle département de la santé a recommandé une approche en couches pour prévenir les infections et les épidémies, y compris la vaccination, le lavage des mains, une ventilation accrue et le masquage lorsque les niveaux d’infection au COVID-19 sont élevés.

Le ministère de la Santé suit Recommandations d’atténuation du Département de la santé publique de l’Illinois et du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinoisqui sont basés sur les directives actuelles des Centers for Disease Control and Prevention.

Les différentes couches d’atténuation sont basées sur la propagation communautaire. Le masquage intérieur universel est l’une des mesures d’atténuation recommandées, mais non obligatoires, lorsque les niveaux sont élevés. Mercredi, le comté de Kane est dans la catégorie « transmission élevée », selon le CDC.

Le CDC plus tôt cette année a abandonné son exigence de masque pour les bus scolaires publics et privés.

Le district scolaire St. Charles 303 suit les directives de l’IDPH et n’exigera pas de masques, ni de distance sociale de 6 pieds entre les élèves. Les membres du conseil scolaire ont approuvé à l’unanimité le plan d’atténuation du COVID-19 lors d’une réunion spéciale du conseil le 25 juillet. Le porte-parole du district scolaire de St. Charles, Scott Harvey, a déclaré que le district n’exigeait pas non plus le port de masques dans les autobus scolaires.

Le district scolaire de Genève 304 suit également les directives du département de la santé et de l’ISBE – les masques ne seront pas nécessaires dans les bâtiments ou dans les bus. Cependant, selon la plan d’atténuation du COVID-19 du district, des masques seront disponibles au bureau principal de chaque école pour les élèves et le personnel qui souhaiteraient en porter un. Le test est «fortement recommandé» pour ceux qui présentent des symptômes, et les étudiants dont le test COVID-19 est positif doivent rester à la maison pendant au moins cinq jours à compter de l’apparition des symptômes ou du test positif.

Les activités parascolaires, les assemblées, les soirées et les sorties éducatives du district se poursuivront normalement, mais les élèves absents de l’école pour cause de maladie ne pourront pas participer.

Le district scolaire 302 de Kaneland suivra également les directives de l’ISBE et du département de la santé. Les masques ne seront pas nécessaires dans les bus ou les écoles du district, selon la surintendante associée Julie-Ann Fuchs. Les élèves dont le test est positif sont tenus de rester à la maison pendant cinq jours, mais n’auront pas besoin d’un test négatif pour retourner à l’école.

Cependant, selon le district conseils, en cas d’épidémie de COVID-19, l’administration du district travaillera avec le département de la santé pour examiner les stratégies d’atténuation. Le district étudie également un programme de test SHIELD et devrait publier plus d’informations prochainement.

Les masques ne seront pas non plus nécessaires dans les bus ou dans les écoles du district scolaire 101 de Batavia. À partir de maintenant, le personnel non vacciné devra subir un test COVID-19 hebdomadaire, selon la porte-parole du district Holly Deitchman.

“Nous attendons de nouvelles directives du département de la santé du comté de Kane mardi prochain, notre premier jour d’école”, a-t-elle écrit dans un e-mail. “Ces exigences peuvent changer à ce moment-là.”

L’IDPH a annoncé mercredi qu’elle fournirait une livraison gratuite et unique de plus d’un million de tests COVID rapides en vente libre aux districts scolaires publics de tout l’État.

Les tests sont proposés uniquement sur demande et le nombre de tests distribués à chaque district sera basé sur sa taille.

Selon un communiqué de presse de l’IDPH, les tests doivent être fournis aux élèves présentant des symptômes de COVID pour une utilisation à domicile, en testant toute personne susceptible d’avoir été exposée à l’école ou dans le cadre du programme Test to Stay d’un district.

Ils ne doivent pas être utilisés comme tests de dépistage, indique le communiqué.

Jeudi, le CDC a publié conseils mis à jourqui recommande que ceux qui ont été exposés à une personne positive au COVID portent un masque pendant 10 jours et testent le cinquième jour, plutôt que de se mettre en quarantaine pendant cinq jours.

Le CDC ne recommande également plus les tests de dépistage pour les personnes asymptomatiques sans exposition connue.