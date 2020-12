Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les Britanniques devront peut-être porter des masques pendant une autre année

Ce fut un moment qui laissa Matt Hancock retenir ses larmes à la télévision. Le secrétaire à la Santé a eu du mal à contenir ses émotions en regardant l’un des premiers patients du Royaume-Uni recevoir le vaccin contre le coronavirus Pfizer ce matin. Plus tard, M. Hancock a insisté sur le fait que la vaccination de masse pour protéger les plus vulnérables de Covid-19 commencera dans les maisons de retraite « d’ici Noël ». Bien qu’il ait été salué aujourd’hui comme un grand pas vers un retour à la normalité, Sir Patrick Vallance a lancé un avertissement. Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni a suggéré que des masques pourraient encore être nécessaires pendant une autre année – jusqu’à l’hiver prochain – malgré l’arrivée du jab Pfizer. « Nous ne savons pas encore à quel point tous les vaccins seront efficaces pour empêcher la transmission du virus », a-t-il déclaré. Découvrez comment le Royaume-Uni achemine le vaccin Pfizer de l’usine au patient. Et rencontrez les créateurs d’histoire britanniques – les premières personnes au monde à recevoir un coup de Covid (y compris un homme appelé William Shakespeare).

Pendant ce temps, il est apparu que le vaccin Oxford n’était peut-être pas aussi utile qu’on le pensait. Le mois dernier, l’université et AstraZeneca ont annoncé qu’elle avait des taux d’efficacité de 90% lorsque les personnes recevaient une demi-dose suivie d’une dose complète plusieurs semaines plus tard. Lorsque les gens ont reçu deux doses complètes, l’efficacité est tombée à seulement 62%. Éditeur scientifique Sarah Knapton signale que de nouvelles données publiées dans The Lancet a fait craindre que le régime de demi-dose plus efficace ne soit pas approuvé. Renseignez-vous sur l’autre concurrent principal.

Les espoirs d’un accord commercial sur le Brexit sont levés alors que l’impasse est brisée

Une étape clé a été franchie vers un accord final sur le Brexit. Le Royaume-Uni et l’UE sont sortis de l’impasse sur l’accord de retrait, résolvant les problèmes en suspens concernant la frontière irlandaise. À la suite de l’accord annoncé cet après-midi, le gouvernement retirera les mesures controversées de violation de la loi du projet de loi britannique sur le marché intérieur. Avec Boris Johnson visant à pousser un accord commercial post-Brexit sur la ligne avec un voyage de dernière minute à Bruxelles cette semaine, Camilla Tominey a enregistré une analyse vidéo des trois options auxquelles le Premier ministre est confronté. Correspondant à Bruxelles James Crisp rapports sur les demandes proposées par les dirigeants de l’UE pour une planification sans accord si les négociations ont échoué jeudi. Et c’est le moment idéal pour vous inscrire à notre Bulletin Brexit bulletin.

Le mont Everest « pousse » trois pieds plus haut

La plus haute montagne du monde est devenue un peu plus haute après que la Chine et le Népal aient remesuré le mont Everest. De nouveaux calculs placent le sommet du monde à 86 cm (34 pouces) plus haut que précédemment reconnu, mesurant à 8 848,86 m (29 032 pieds). La déclaration conjointe des équipes nationales d’enquête règle une longue dispute entre les deux pays à hauteur de l’Everest.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Madeleine McCann | Il existe des preuves irréfutables selon lesquelles le principal suspect allemand dans la disparition de Madeleine McCann l’a tuée – mais elles ne peuvent être partagées avec le public, ont déclaré les procureurs aujourd’hui. « Vous arriveriez à la même conclusion que moi », a déclaré Hans Christian Wolters. Christian Brückner, pédophile et violeur condamné, est un suspect dans la disparition de la jeune fille de l’Algarve il y a 13 ans.

Partout dans le monde: Snakes arrête les travaux sur l’usine Tesla

Peu de choses peuvent arrêter Elon Musk dans son élan – mais il s’avère que les serpents en hibernation sont une rare exception. Les écologistes célèbrent après avoir soutenu avec succès que les travaux sur la nouvelle usine de Tesla à Berlin perturberaient le sommeil du serpent lisse. Correspondant environnement Olivia Rudgard rapporte que le défrichement des forêts a été interrompu pendant qu’un tribunal consulte les autorités environnementales.

Entretien de mardi: « Les masques sont très injustes si vous êtes malentendant comme moi »

Julia Donaldson, la célèbre auteur de The Gruffalo, s’entretient avec Claire Allfree sur la menace qui pèse sur les bibliothèques britanniques – et sa haine des masques. Lisez l’interview complète.