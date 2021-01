Alors que de nouvelles variantes du coronavirus se propagent à travers l’Europe, les autorités ajustent leurs conseils sur les types de couvre-visage que les gens devraient porter.

Les responsables de la santé en France ont averti que les masques en tissu faits à la main pourraient ne pas être suffisamment protecteurs. L’Etat allemand de Bavière exige désormais des masques FFP2 de qualité hospitalière dans les transports publics et dans les magasins, et l’Autriche suivra lundi prochain (25 janvier).

Euronews a posé quelques questions sur le sujet au Dr Simon Kolstoe, maître de conférences en soins de santé factuels à l’Université de Portsmouth.

Que font les masques FFP2 que les autres ne font pas?

Kolstoe dit qu’il est important de garder à l’esprit qu’il existe deux principaux types de masques sur le marché.

D’une part, il existe des masques conçus pour vous empêcher de expirant les autres gens. Pensez aux masques en tissu ou aux masques chirurgicaux bleus et blancs. Si le porteur tousse ou éternue, la plupart des gouttelettes expulsées se coinceront dans le masque au lieu d’atterrir sur les personnes à proximité. Mais ils n’empêchent pas efficacement le porteur d’inhaler des particules de coronavirus en suspension dans l’air beaucoup plus petites.

D’autre part, certains masques servent également d’équipement de protection individuelle: ils sont conçus pour protéger le porteur des respirer particules virales beaucoup plus petites. Ce sont des masques FFP: des pièces faciales filtrantes, également appelées respirateurs.

En Europe, les masques FFP2 filtrent au moins 94% des aérosols. Ils sont similaires aux masques N95, qui filtrent au moins 95% des aérosols. Ce sont les types de masques souvent vus dans les établissements de soins de santé et les laboratoires de biologie.

«Quiconque a travaillé dans ce genre d’environnements sait qu’il ne s’agit pas simplement de mettre un masque», a averti Kolstoe. « Il y a aussi une formation, porter des gants, porter le bon équipement, se laver les mains, une façon appropriée de manipuler les choses. »

Il a ajouté qu’il serait « déraisonnable » de s’attendre à ce que le public reçoive la même formation et que l’utilisation des masques FFP2 dans les lieux publics ne sera pas nécessairement aussi efficace que dans les milieux professionnels.

Si les masques FFP sont plus protecteurs, pourquoi ne nous a-t-on pas dit de les porter auparavant?

Au début de la pandémie l’année dernière, les autorités du monde entier craignaient que les agents de santé ne soient à court d’équipement de protection individuelle, et en particulier de masques FFP2.

«Le public a été invité à fabriquer ses propres masques ou à porter des alternatives juste pour arrêter la concurrence avec les personnes travaillant dans le secteur de la santé», a déclaré Kolstoe.

Maintenant que de plus en plus d’usines fabriquent de tels masques et qu’ils sont beaucoup plus largement disponibles, les autorités du monde entier ont commencé à encourager le public à les porter dans des contextes spécifiques.

Dans les espaces encombrés ou confinés, Kolstoe dit qu’il est logique de porter un masque FFP2 même s’il n’est pas aussi efficace que dans un laboratoire: « Je pense que cela fera au moins une différence. »

Qu’en est-il des masques FFP avec valves?

Les masques avec des valves doivent être évités dans les environnements encombrés, Kolstoe.

Certains masques faciaux comportent en effet des valves conçues pour filtrer l’air entrant, mais pas l’air sortant. Certaines valves projettent même l’air sale, ce qui pourrait infecter les personnes se trouvant à proximité.

Plus généralement, Kolstoe souligne l’importance de rester à l’écart des foules, des contacts étroits et des espaces confinés pendant la pandémie.

Regardez l’interview dans le lecteur vidéo ci-dessus.