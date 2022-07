Masques faciaux plus respirants et plus confortables

L’adhésif médical du masque adhère directement au visage, sans provoquer d’éruptions cutanées, a-t-il déclaré. Il ne laisse pas passer l’air et n’embue pas ses lunettes. Il est sans bretelles, donc il ne blessera pas ses oreilles et ne les fera pas ressortir.

12 juillet 2022 – Assis à son bureau à Sea Girt, NJ, John Schwind est impatient de faire la démonstration de son ReadiMask 365. Il tient ce qui ressemble à une feuille blanche de papier mémo, décolle une doublure protectrice et colle d’abord le masque pour son nez. Il glisse ses doigts sur son visage, sur ses joues et sur son menton, scellant le masque puis démontrant à quel point il est facile de parler avec lui en place.

Après le défi lancé fin 2021, près de 1 500 soumissions ont été reçues, déclare Kumiko Lippold, PhD, scientifique de la santé et responsable du Mask Innovation Challenge. Le défi est géré par Lippold et d’autres à la Division de la recherche, de l’innovation et des entreprises (DRIVe), qui fait partie de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Comme le reste d’entre nous, Lippold sait que les masques ont désespérément besoin d’un relooking. L’enjeu est d’inspirer et de concevoir des masques confortables, même portés longtemps, et qui offrent une excellente protection. L’objectif n’est pas seulement de nous aider à traverser cette pandémie, mais aussi les futures pandémies et autres urgences de santé publique. «Nous nous concentrons sur la construction de masques pour la prochaine pandémie, les prochains incendies de forêt», dit-elle.

Le projet est un partenariat entre BARDA’s DRIVe, l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) et l’Institut national des normes et de la technologie (NIST).

Alors que le NIOSH est un partenaire du défi, donnant des commentaires aux développeurs de masques, “le défi du masque est entièrement distinct du processus d’approbation du NIOSH”, déclare Lippold. Les entreprises peuvent ensuite demander l’approbation du NIOSH par elles-mêmes, plus tard, si elles le souhaitent. L’agence certifie uniquement les masques et les respirateurs.