Masques et distanciation sociale CHAQUE HIVER? CNN a fustigé les conseils d’un expert, les téléspectateurs disent qu’ils préfèrent tenter leur chance

Les critiques de Lockdown ont critiqué CNN sur un segment mettant en vedette l’expert en maladies infectieuses Paul Offit, qui a suggéré que la «leçon» de la pandémie de Covid-19 est que les gens devraient se distancer et porter des masques chaque hiver à partir de maintenant.

«Si nous masquons et éloignons la société chaque hiver, nous assisterons à une réduction spectaculaire de la grippe, qui cause généralement des centaines de milliers d’hospitalisations et des dizaines de milliers de décès», Offit, qui est également co-inventeur du vaccin contre le rotavirus, a déclaré à CNN dans le segment de mercredi.

Le masquage à long terme et la distanciation sociale, suggéra Offit, pourraient très bien être « leçon » nous supprimons les restrictions mises en place pendant la pandémie de Covid-19.

Un expert de CNN suggère que la leçon de COVID pourrait être que nous devrions nous masquer et nous éloigner socialement chaque hiver afin que moins de gens attrapent la grippe:

pic.twitter.com/hRGpfIOvZx – Eddie Zipperer (@EddieZipperer) 3 mars 2021

Avec des millions d’Américains confinés pour la plupart chez eux pendant des mois, et comme les événements et les rassemblements de masse ont été soit complètement fermés, soit limités, les taux de grippe ont considérablement chuté. De nombreux médecins indiquent maintenant que le contact humain réduit pendant les mois d’hiver et d’autres précautions de Covid-19 sont la raison de ce changement radical vers le bas.

Le clip avait des experts plus conservateurs se tirant les cheveux, repoussant immédiatement et disant qu’ils ne participeraient volontairement à aucune de ces futures restrictions.

«L’idée selon laquelle le masquage est la précaution qui a causé de faibles taux de grippe cet hiver par opposition à la réduction spectaculaire de tous les contacts humains en personne, en particulier dans les environnements surpeuplés, n’est pas empirique». Noah Blum, rédacteur en chef associé de Tablet Magazine riposté chez Offit.

D’autres ont été beaucoup plus francs dans leur rejet de la suggestion.

«Vous faites vous, expert de CNN. Le reste d’entre nous vivrons nos vies comme d’habitude [people], « journaliste Megyn Kelly tweeté.

La prochaine fois que vous êtes au gymnase, passez un peu plus de temps à travailler les muscles de votre majeur https://t.co/XavByaA4M1 – Tom Elliott (@tomselliott) 3 mars 2021

Je préfère attraper la grippe. Non, merci. https://t.co/b1Z6A5AzOl – Beverly Hallberg (@BeverlyHallberg) 3 mars 2021

Je ne sais pas pourquoi nous ne parlons pas des énormes inconvénients sociaux, comportementaux et sanitaires à faire cela, comme si l’isolement était juste un jeu amusant auquel nous pouvons jouer chaque hiver si nous le voulons. https://t.co/z2CvGWqYoX – Drew Holden (@ DrewHolden360) 3 mars 2021

D’autres étaient pleinement d’accord avec l’argument d’Offit et se sont mis à promouvoir le fait qu’ils continueront à masquer et à distancer la société au-delà de la pandémie actuelle.

Je m’attends à porter un masque chaque hiver pour le reste de ma vie. La grippe est loin d’être aussi grave que le COVID-19, mais elle tue toujours des milliers d’Américains chaque année et le port de masques réduit considérablement la propagation. C’est un petit sacrifice individuel pour des avantages aussi importants pour la société. – Michael David Smith (@MichaelDavSmith) 3 mars 2021

Je veux dire, duh? Cela a toujours été le cas, il a juste fallu une pandémie pour que les gens la prennent plus au sérieux. https://t.co/7Q2ybOZVw1 – Chien du cimetière 💀💀💀 (@NitsuaSetab) 3 mars 2021

L’ancre de CNN, Jake Tapper, est également venu à la défense d’Offit au milieu du refoulement, contestant le fait qu’il ait été renvoyé simplement en tant que « expert » pour minimiser le mérite de ses opinions.

«Ce« expert CNN »est le Dr Paul Offit, un pédiatre très respecté spécialisé dans les maladies infectieuses, les vaccins, l’immunologie et la virologie qui se trouve être le co-inventeur d’un vaccin antirotavirus». Tapper tweeté. « Si vous n’êtes pas d’accord, très bien, mais encadrons ces discussions honnêtement. »

