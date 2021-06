Masques enlevés. Anxiété allumée. Comment s’est senti ma première rencontre post-vaccin.

Alors que le monde revient à la normale alors que Vaccination COVID-19 montée en puissance aux États-Unis, je me retrouve sur une lente voie vers ma propre normalité.

J’ai d’abord passé la journée dehors, à me faire couper les cheveux et à me faire les ongles. Ensuite, mon mari et moi avons eu une soirée rendez-vous. L’étape suivante? Un petit rassemblement de membres de la famille vaccinés pour Jour du souvenir.

C’était juste mon mari et moi avec mes beaux-parents et la tante et l’oncle de mon mari. Six personnes partageant une table. À l’intérieur. Sans masques.

D’une part, il était absolument merveilleux de voir des gens, pour discuter pendant des heures et manger des côtes ensemble. L’interaction sociale face à face est si précieuse, et je n’ai vraiment pas compris pendant la majeure partie de la pandémie à quel point elle me manquait. Parler de choses profondes, parler de choses stupides, c’était tout simplement merveilleux d’être là.

Mais il y avait toujours la partie de mon cerveau lancinant qui était préoccupé, qui m’a gardé en alerte même si je voulais me détendre. C’était bien ça nous nous sommes embrassés? Que je riais si fort ? Que nous passions des heures ensemble à l’intérieur ?

Comme ma famille et votre début de reprise de certaines activités pré-pandémiques après la vaccination complète, je sais que je ne suis pas seul, je ressens une certaine anxiété pandémique même si notre risque d’infection est nettement faible. Tout comme nous allons devoir réapprendre le bavardage, la gestion de l’anxiété latente est un autre défi auquel nous serons confrontés pendant un certain temps. Mais je suis fier de la façon dont j’ai fait face, du bonheur que j’ai pu atteindre malgré mon inquiétude. J’espère que c’est le début de un bel été en toute sécurité.

Le mois de la fierté commence aujourd’hui

Le mois de juin est le moment où la communauté LGBTQ se réunit pour célébrer la fierté et la fierté. Fierté a commencé comme une manifestation devant le Stonewall Inn en 1969 à New York, et la communauté ne serait pas aussi franche qu’elle l’est aujourd’hui sans le travail des femmes transgenres noires et latines.

La pandémie de coronavirus a contrecarré les défilés traditionnels de la fierté et autres débauches l’année dernière. Avec la réouverture du pays, les membres du La communauté LGBTQ peut plus facilement se rassembler en toute sécurité cette fois-ci.

Mon collègue David Olivier a écrit sur ce que les célébrités LGBTQ disent à propos de ce mois important. David a parlé à l’actrice Niecy Nash à propos du mois de la fierté et de son récent mariage avec sa femme Jessica Betts.

« Je suis fière de qui je suis », dit-elle. « Je suis fier de ma relation. Je suis fier de notre mariage. Je suis juste fier d’être une femme noire qui (vive) la vie selon ses propres termes et le fait à voix haute. »

Nash ne savait pas à quoi s’attendre une fois qu’elle a révélé sa vérité au monde, « mais mes amis proches et ma famille m’ont extrêmement soutenu et c’était donc la partie la plus importante pour moi », dit-elle.

Elle a dit qu’elle n’était pas sortie – elle « n’avait jamais rien caché » – mais qu’elle était plutôt revenue sur elle-même.

« J’ai l’impression que vous n’avez vraiment besoin de courage que face à la peur », dit-elle. « Et je ne sais pas si j’avais peur dans la mesure où j’étais juste prudent, car je ne savais pas comment nous allions être reçus dans le monde. »

