En dépit d’être une année pas si habituelle, 2020 a réussi à nous donner des objectifs de mode rafraîchissants et non, il ne s’agissait pas uniquement de pantalons de survêtement et de baskets. De la relance de certaines tendances à l’ancienne des années 80 et 90 à l’amélioration de la tendance essentielle des masques pour le visage 2020, l’année nous a offert de nombreuses options en matière de style. Revenons en arrière et voyons comment l’année a déployé ses tendances de la mode au milieu d’une crise sanitaire majeure.

Short court

Les shorts courts ont fait leur grand retour sur les podiums de Chanel, Saint Laurent, etc. Ces bas offrent une ambiance estivale parfaite à votre tenue. Associez-le à des gilets et des t-shirts ou portez-le avec un cardigan en tricot ou un body. L’année a également vu un retour des bermudas, car c’est du travail à la maison.

Robes en tricot

Rendant les hivers à la mode, la robe en tricot à rayures est une pièce de transition à porter à l’automne, lorsque l’été se termine et que le froid commence. Associez-le à une veste en jean pour rester au chaud ou au frais, si vous optez pour une option à manches courtes ou midi. Complétez votre look avec des sandales pour les vacances ou avec des talons mules chaton pour les fêtes. Des robes aux séparations, la maille a également pris une autre forme tout au long des collections printemps 2020. Coordonnez votre cardigan à votre t-shirt ou débardeur pour vous habiller confortablement. Vous pouvez également bien l’associer à votre pantalon de pyjama et à votre jean.

Crochet

Le charme d’antan du crochet a également été mis à jour cette année. Les maisons de créateurs ont réorganisé le crochet en une robe ultra-féminine, des costumes raffinés et des vêtements de soirée qui se sentent modernes avec une touche spéciale de crochet fait à la main de grand-mère. Adoptez cette technique artisanale qui ajoute également une touche de durabilité. Les robes peuvent également être transmises de génération en génération comme un héritage familial qui dure pour toujours.

Masques de créateurs

L’accessoire le plus essentiel de 2020 était le masque facial, et croyons que l’industrie de la mode révolutionnera cet article simple et obligatoire qui empêchera la propagation de mortelle coronavirus . De la pop star américaine Lady Gaga, qui a présenté sa propre version excentrique du masque facial, aux modèles de créateurs embellis, l’industrie de la mode a fait en sorte que nos masques faciaux deviennent «à la mode».

Néons

La tendance des vêtements, chaussures, sacs, etc. fluo pop brillants faisait partie intégrante de la tendance de la mode 2020. Tous les néons inspirés des surligneurs ont honoré les semaines de la mode des maisons de créateurs de Tom Ford à Christopher John Rogers en passant par Courreges. Ces nuances vibrantes, combinées à merveille avec du noir, du blanc ou du bronzage, peuvent vous donner ce facteur X.

Combien de ces tendances avez-vous vécu cette année?