« Il existe des preuves claires que le test et l’isolement fonctionnent », Paul Romer , m’a dit un économiste lauréat du prix Nobel à NYU. Comme l’a dit Jennifer Nuzzo, épidémiologiste chez Johns Hopkins: «Cela peut faire une grande différence, à condition que cela soit associé à d’autres choses.

Ces tests, souvent appelés tests antigéniques, pourraient réduire considérablement le nombre de nouvelles infections en obligeant beaucoup plus de personnes porteuses du virus à entrer en quarantaine. Allemagne et Italie ont utilisé des tests d’antigène récemment pour réduire les nouveaux cas. Plusieurs collèges américains ont également utilisé des tests globaux – y compris des tests plus lents – pour minimiser les épidémies .

Beaucoup plus de tests , en particulier les tests qui renvoient des résultats presque immédiatement, plutôt qu’un jour ou deux plus tard.

Certains moyens sont bien connus: messages cohérents des dirigeants nationaux; porter un masque; lavage des mains; et moins de rassemblements en salle. Mais il existe une autre stratégie prometteuse, selon de nombreux experts:

Réduire la propagation du Covid-19 au cours des prochains mois – pendant la distribution des vaccins – a le potentiel de sauver plus de 100 000 vies américaines, comme je l’ai expliqué plus tôt cette semaine. Alors, comment pouvons-nous réduire la propagation?

Pour avoir une meilleure idée des tests rapides, je l’ai fait moi-même cette semaine. J’ai appelé plusieurs pharmacies et cliniques de ma région jusqu’à ce que j’en trouve une offrant un test à quiconque en voulait un, et j’y suis allé en voiture mardi après-midi.

Quelques minutes après avoir franchi la porte, un pharmacien – portant une blouse, des gants et un écran facial – me collait un tampon dans chacune de mes narines. C’était désagréable mais pas horrible. Une heure plus tard, il m’a envoyé un texto «Le test était négatif», accompagné d’une photo d’un appareil portatif dont l’écran affichait «CoV2: -»

Imaginez si tous les Américains pouvaient passer plusieurs tests chaque mois – y compris juste avant tout comportement à risque, comme prendre l’avion ou voir des proches. Et imaginez que les tests étaient gratuits, plutôt que les 100 $ et plus que j’ai payés. Un programme de tests de masse «peut permettre aux États-Unis de commencer à revenir à la normale en quelques semaines», Michael Mina, a écrit un épidémiologiste de Harvard qui réclame davantage de tests.

Il est important de noter que ces tests antigéniques sont imparfaits. Même après un test négatif, les gens doivent rester prudents. Pourtant, les tests n’ont pas besoin d’être parfaits pour inverser la croissance récente du virus et sauver des milliers de vies. La clé, m’a dit Mina, est de réduire le nombre moyen de nouvelles infections causées par chaque personne infectée par le virus à moins de 1,0, contre environ 1,3 maintenant.

Pourquoi les États-Unis ne font-ils pas plus de tests? Il y a quelques raisons.

La FDA a été lent à accorder l’approbation pour de nouveaux tests. L’administration Trump a été lent à dépenser de l’argent que le Congrès a alloué pour les tests. Et le Congrès devra peut-être allouer plus d’argent; les tests de masse pourraient coûter quelques milliards de dollars par mois – encore une petite fraction du coût des récentes factures de virus proposées.