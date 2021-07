Masques d’été respirants d’Athleta, Old Navy et Summersalt

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le nombre de vaccinations augmentant progressivement aux États-Unis, les exigences en matière de masques se sont assouplies pour les personnes entièrement vaccinées. Et bien que le guidage des masques faciaux varie désormais d’un État à l’autre, les masques sont toujours requis dans les avions, les bus, les trains et d’autres formes de transport public. Les espaces, y compris les établissements de santé et les covoiturages, nécessitent toujours des masques également.

Alors que les températures chaudes brûlent dans tout le pays, votre masque facial pourrait commencer à ressembler à votre propre sauna personnel. Pour lutter contre un visage en sueur supplémentaire et continuer à rester en sécurité, remplacez un masque plus lourd par quelque chose d’un peu plus adapté à l’été. Tout comme le reste de votre garde-robe, vous pouvez également avoir des masques d’hiver et des masques d’été.

Le masque d’été idéal doit être respirant, un peu plus léger, tout en réduisant la dispersion des gouttelettes par le nez et la bouche. Heureusement, Reviewed a testé de nombreux masques faciaux et en a trouvé d’excellents, confortables et respirants tout en offrant une protection. Voici nos meilleurs choix à porter pendant un été chaud et humide.

Que rechercher dans un masque facial

Lorsque vous recherchez un masque, gardez à l’esprit que le CDC recommande de porter un masque avec deux couches ou plus d’un tissu respirant qui peut également être lavé après utilisation. Grâce à nos tests de masques faciaux réutilisables, nous avons constaté que les masques multicouches peuvent être extrêmement respirants avec le bon tissu et la bonne coupe.

Nos masques respirants préférés à porter pour l’été

Masques faciaux non médicaux Athleta

Après avoir testé 18 marques différentes de masques faciaux, nous avons constaté que les masques faciaux non médicaux Athleta sont le meilleur choix global pour un masque facial respirant mais protecteur à porter tout au long de la journée.

Bien que le matériau soit du côté le plus fin – fabriqué à partir d’un mélange de polyester/élasthanne et de doublure en coton – le masque lui-même est triple couche, créant une barrière protectrice. Cette combinaison d’un tissu respirant avec plusieurs couches permet une expérience de masque beaucoup plus agréable, en gardant la chaleur et l’humidité à distance.

Le masque est confortable à porter pendant de longues périodes, par exemple lors d’un vol intérieur ou d’un long trajet domicile-travail, et comporte des boucles d’oreille réglables et un fil de nez réglable qui aide à créer une meilleure étanchéité.

Obtenez les masques faciaux non médicaux chez Athleta (lot de cinq) d’Athleta pour 3,99 $

Masque facial en tissu à trois couches Old Navy

Pour un autre excellent masque respirant à un prix inférieur, la gamme de masques à trois couches d’Old Navy offre des avantages similaires à ceux d’Athleta, tels que la respirabilité et la protection.

Fabriqué à partir d’un matériau en coton doux, le revêtement est confortable à porter (même à l’extérieur) et facile à respirer. Malgré l’absence d’un fil de nez réglable, ces masques devraient s’adapter comme un charme – il suffit de consulter les critiques. De plus, ces masques sont lavables en machine et peuvent passer au sèche-linge.

Obtenez le masque facial en tissu à trois couches (paquet de cinq) d’Old Navy à partir de 1,97 $

Couvre-visage Summersalt

Avez-vous déjà eu la sensation désagréable que votre bouche ou votre lèvre supérieure frôlent votre masque ? Cette sensation est encore plus inconfortable par temps chaud et humide. Dans ce cas, nous recommandons les revêtements de visage Summersalt. Le masque lui-même forme une forme de « cône » une fois que vous l’enfilez, ce qui vous laisse beaucoup d’espace entre votre masque et votre bouche.

Ce masque comporte également deux couches de coton tissé, un tissu connu pour être respirant, ainsi qu’une couche décorative supérieure. Que vous aimiez un masque noir uni ou quelque chose de plus coloré, Summersalt offre les deux.

Obtenez les couvre-visages (lot de trois) de Summersalt pour 32 $

