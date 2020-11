Masques dans les “ rues animées ” et au travail: l’Irlande publie des directives plus strictes sur les couvertures faciales avant les fêtes de fin d’année

Le Premier ministre irlandais a demandé aux gens de s’en tenir au «bon sens» et de porter des masques dans les rues bondées et au travail dans les semaines précédant les célébrations de Noël.

À partir du 1er décembre, les gens seront invités à porter des masques «À l’extérieur dans les rues animées, dans les lieux de travail intérieurs bondés et dans les lieux de culte», Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce que signifiait “ rues animées ”, le Premier ministre a exhorté tout le monde à utiliser “bon sens” en évitant les foules.

“Vous nommez toutes les rues animées à l’approche de Noël – elles vont être occupées,” Martin a dit, ajoutant que les rues se transformeraient en un “Équivalent du centre commercial” pendant la période des fêtes.

Les nouvelles recommandations sont plus approfondies que les directives publiées en juillet, qui traitaient du port de masque à l’intérieur. Le respect des directives continuerait d’être volontaire, ce qui est différent des règles de se couvrir le nez et la bouche dans les transports publics et dans les magasins où les infractions sont passibles d’amendes.

«Nous n’envisageons pas de suivre cette voie, ce n’est pas ce que nous sommes ici», Martin a déclaré, notant que les gens ont répondu “superbement” en termes de port de masques dans les transports publics et dans les commerces.

La mise à jour est intervenue deux jours après que le haut responsable irlandais de l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, ait encouragé tout le monde à faire “Petits choix” comme porter un masque pour protéger les personnes vulnérables lors des réunions de famille.

