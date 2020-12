Les masques faciaux font partie de la vie quotidienne depuis le début de la pandémie, mais ils doivent être choisis avec soin pour limiter efficacement la propagation des covid-19. Une équipe de recherche aux États-Unis a étudié l’efficacité de la filtration de différents types de masques portés par le public et les professionnels. Ils ont constaté que, lorsqu’ils sont portés correctement, certains masques en nylon pouvaient être jusqu’à 79% efficaces pour bloquer les particules susceptibles de transporter le virus.

En partenariat avec l’Agence américaine de protection de l’environnement, des scientifiques de la North Carolina School of Medicine ont étudié les niveaux de protection offerts par plusieurs types de masques faciaux, des masques médicaux aux masques grand public en passant par les revêtements faciaux improvisés. Ils ont évalué la protection que chaque masque offre à son porteur lorsqu’il est exposé à d’autres personnes susceptibles d’être infectées. Pour y parvenir, ils ont utilisé une méthode basée sur le test d’ajustement de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) pour déterminer l’efficacité de filtration adaptée des masques. Au total, 12 types de protection faciale ont été testés, portés par un homme adulte qui a effectué une série de mouvements répétés du torse, de la tête et des muscles du visage.

Publiée dans le journal JAMA Internal Medicine, la recherche révèle que les masques improvisés peuvent s’avérer efficaces, à condition qu’ils soient correctement ajustés et portés. De plus, les chercheurs expliquent que les masques de procédure médicale non modifiés avec boucles d’oreille – communément appelés masques chirurgicaux – offrent une efficacité de filtration de 38,5%. Cependant, cela peut être amélioré à 60,3% lorsque les boucles d’oreille sont nouées de manière spécifique pour resserrer l’ajustement, ou à 80% en ajoutant une couche de nylon.

Quant aux masques grand public, c’est le « masque en nylon tissé à deux couches, avec boucles d’oreille et pont nasal, lavé, sans insert » qui est sorti en tête (79%), suivi de près par le « nylon tissé à deux couches masque, avec boucles d’oreille et pont nasal, et un insert non tissé « (74,4%). Notez qu’un bandana en coton plié de style «bandit» s’est avéré efficace à 49%, tandis qu’un masque en coton tissé à trois couches avec boucles d’oreille était le choix le moins efficace (26,5%).

En ce qui concerne les masques médicaux, le masque respiratoire N95 approuvé par le NIOSH 3M 9210 s’est avéré le plus efficace (98%), tandis qu’un masque chirurgical avec attaches offrait une efficacité de 71,4%. Un masque chirurgical avec des boucles d’oreille était efficace à 38,5%, à moins que ses boucles ne soient nouées et les coins repliés (60,3%).

« Alors que les modifications apportées aux masques chirurgicaux peuvent améliorer les capacités de filtrage et réduire l’inhalation de particules en suspension dans l’air en améliorant l’ajustement du masque, nous avons démontré que l’efficacité de filtration adaptée de nombreux masques grand public était presque équivalente ou meilleure que les masques chirurgicaux », a déclaré co-premier auteur Phillip Clapp, PhD, toxicologue par inhalation et professeur adjoint de pédiatrie à la faculté de médecine de l’UNC.

En plus d’informer les consommateurs sur l’efficacité des différents types de masques faciaux proposés et sur les meilleures façons de les porter, les résultats pourraient également contribuer à la conception du masque «ultime» pour aider à arrêter la propagation du virus.