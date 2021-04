L’Irlande du Nord a imposé des masques faciaux dans les magasins depuis août et dans les banques, les restaurants, les cafés et certains bureaux depuis octobre – mais dans les entreprises où des systèmes de distanciation sociale sont en place, les masques ne sont pas nécessaires. Le gouvernement écossais le dit sans détour: «vous devez porter un masque facial même si vous avez été vacciné.» Les masques doivent être portés dans la plupart des espaces publics et collectifs intérieurs là-bas, et les autorités écossaises recommandent de porter des masques à l’extérieur où la distance sociale est délicate. Le Pays de Galles, quant à lui, exige toujours que les personnes de plus de 11 ans portent des masques dans tous les lieux publics intérieurs.