Masques à l’école : regard sur les politiques des universités canadiennes

Les universités qui ont besoin de masques sur le campus sont en minorité alors que le semestre d’automne et la perspective d’une autre vague d’infections au COVID-19 se profilent.

Malgré la levée des exigences provinciales et territoriales en matière de masques, certains établissements postsecondaires ont décidé de les conserver pour la sécurité du personnel et des étudiants.

“Pour le moment, je pense qu’il existe toujours un risque de vagues de maladies importantes, et la prudence me semble logique”, a déclaré le Dr Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, où le masquage est encouragé, mais pas obligatoire, dans la plupart des paramètres.

Quatorze des 83 universités interrogées par La Presse canadienne par courriel, entrevues et avis en ligne disent qu’elles exigeront que les étudiants et les employés se masquent dans différents contextes sur le campus.

L’Université Western à London, en Ontario, et une école affiliée, le Huron University College, ont été les seules interrogées à avoir des mandats de vaccination.

“Bien que nous ne puissions pas prédire quand la prochaine vague de COVID-19 pourrait arriver, nous pensons que ces mesures nous aideront à protéger l’expérience en personne pour laquelle Western est connu”, a déclaré le prévôt occidental Florentine Strzelczyk dans un communiqué publié à l’université. site Internet.

À l’Université Dalhousie à Halifax, les masques doivent être portés dans les salles de classe et les espaces d’enseignement. Ils sont volontaires dans tous les autres espaces intérieurs tels que les couloirs, les bibliothèques et les lieux d’apprentissage. Dalhousie n’a pas d’exigence de vaccin.

La Dalhousie Student Union n’a pas participé à la prise de décision, mais elle soutient pleinement le mandat, a déclaré la porte-parole Janet Bryson. Le Student Union Building n’est pas un espace d’enseignement, le masquage n’y est donc pas obligatoire.

“Les masques ont toujours été recommandés, et nous continuerons de recommander que des masques soient portés dans nos espaces”, a écrit Bryson dans un e-mail.

Ryan Simmons, étudiant en musique à l’Université MacEwan d’Edmonton, a déclaré qu’il préférerait un mandat pour les vaccins plutôt qu’un pour les masques.

“C’est un lieu d’enseignement supérieur, donc j’espère que la plupart des gens à l’école sont assez intelligents pour se faire vacciner”, a déclaré Simmons, dont les vaccinations contre le COVID-19 sont à jour.

Simmons a déclaré que les universités devraient envoyer des notifications aux étudiants les encourageant à obtenir leurs boosters. En ce qui concerne les exigences en matière de masque, Simmons a déclaré: “Je suis tout à fait d’accord avec tout. Tant que je suis à l’école, je suis un gars heureux.”

L’Université MacEwan a annoncé qu’elle continuerait d’encourager la vaccination et les masques, mais qu’elle ne les rendrait pas obligatoires pour le semestre d’automne.

Cleome Wilkinson, étudiante en géographie à l’Université de Victoria, a déclaré qu’elle porterait toujours un masque en septembre. L’Université de Victoria n’a pas de mandat de masque ou de vaccin en place pour le trimestre d’automne 2022.

“La communauté des personnes handicapées a été assez loquace sur le fait que le masquage dans les espaces de contact étroit et les espaces intérieurs est quelque chose qui rend leur vie plus facile et plus confortable”, a déclaré Wilkinson. “C’est quelque chose qui est important pour moi.”

L’Université du Manitoba maintient son mandat de masque intérieur jusqu’à nouvel ordre.

Le Dr Mark Torchia, chef d’équipe universitaire à l’Université du Manitoba, a déclaré que les mandats de masque sont plus efficaces que les vaccinations contre la variante Omicron. Alors que les cas de COVID-19 sont en augmentation au Manitoba, Torchia a déclaré qu’il était logique que l’école, qui compte environ 40 000 employés, professeurs et étudiants, exige le port du masque.

Concernant la réponse des étudiants, Torchia a déclaré: “J’ai entendu des deux côtés, mais surtout du positif.”

Julie Lajoie, associée de recherche à l’Université du Manitoba, s’est dite soulagée que l’université maintienne son mandat de masque.

“L’Université du Manitoba suit vraiment la science.”

L’Université de l’Alberta a déclaré dans un communiqué que “les masques de haute qualité restent encouragés sur les campus de l’Université de l’Alberta dans les zones intérieures à fort trafic ou à grande capacité ou lors de l’accès aux transports publics ou partagés. Dans certains cas spécifiques, des masques seront nécessaires, tels que cliniques paramètres avec les exigences de masquage des services de santé de l’Alberta. »

Le président de l’Union étudiante, Abner Monteiro, a déclaré que son groupe n’avait pas participé à la prise de décision.

“Généralement, les étudiants n’ont pas vraiment signalé d’une manière ou d’une autre qu’ils avaient besoin d’un mandat de masque pour se sentir à l’aise à l’université”, a-t-il déclaré.

“Ce que nous voulons voir et assurer au syndicat étudiant, c’est que nous ayons une approche préventive, proactive et planifiée de la part de l’université afin que les étudiants aient la prévisibilité avant tout cette année.”

Les universités qui offrent une formation médicale ont toujours des politiques de masques en milieu clinique, comme le recommandent les responsables de la santé publique.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 août 2022.



