Masquer les mandats ; infections à percée; mythes sur les vaccins : actualités COVID

Après plusieurs séances d’entraînement précédentes avec le sénateur du Kentucky Rand Paul, cette fois, le Dr Anthony Fauci a enlevé les gants.

Le plus grand expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses a de nouveau comparu devant le Congrès mardi et a de nouveau engagé une discussion animée avec Paul, qui l’a accusé d’avoir menti lors d’une audience précédente sur le financement par les National Institutes of Health d’un laboratoire de Wuhan que Paul a suggéré de contribuer au COVID -19 pandémie.

Lorsque Fauci a expliqué que le projet auquel Paul faisait référence n’était pas qualifié de recherche de gain de fonction, qui pourrait inclure l’augmentation de la transmissibilité des virus, le sénateur a interrompu et a insisté. Fauci le réprimanda vivement.

« Sen. Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement », a déclaré Fauci. « Et je veux le dire officiellement. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »

Après un échange au cours duquel ils se sont coupés, Paul a déclaré: « Vous essayez d’obscurcir la responsabilité de 4 millions de personnes décédées dans le monde d’une pandémie », a déclaré Paul.

On a dit à Paul de laisser parler Fauci, et le conseiller médical en chef de la Maison Blanche a répondu: « Vous insinuez que ce que nous avons fait était responsable de la mort d’individus. Je n’aime pas du tout cela, et si quelqu’un ment ici, sénateur, c’est vous. «

— Jordan Mendoza

Aussi dans l’actualité :

►Un responsable de la Maison Blanche et une assistante de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, tous deux entièrement vaccinés, ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir assisté ensemble à un événement.

►Costco continuera d’organiser des heures d’ouverture spéciales pour les membres de 60 ans et plus et les acheteurs vulnérables, les réduisant à deux jours par semaine.

►Les États-Unis ont amélioré leurs avertissements de voyage pour la Grande-Bretagne, l’Indonésie et trois autres destinations, déconseillant de visiter ces pays en raison de la flambée des infections à coronavirus.

►Le Canada rouvrira ses portes aux citoyens américains et aux résidents permanents entièrement vaccinés à partir du 9 août.

►Les autorités espagnoles célèbrent que la moitié de la population du pays, soit environ 24 millions de personnes, a été entièrement vaccinée contre le COVID-19, bien qu’ils disent qu’une forte augmentation des infections envoie un nombre inquiétant de patients dans les hôpitaux.

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34,1 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 609 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 191 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 161,4 millions d’Américains – 48,6% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : À une époque où le taux d’infection a doublé, beaucoup ne sont pas vaccinés et la variante delta est beaucoup plus contagieuse que l’originale, il est important de reconnaître que les vaccins ne sont pas parfaits.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

CDC : Delta responsable de 83 % des nouvelles infections

La prévalence écrasante de la variante delta est devenue plus nette mardi lorsque le chef du CDC a déclaré qu’elle représentait 83% des nouvelles infections séquencées aux États-Unis. Ce chiffre s’élevait à 50% le 3 juillet, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. un comité du Congrès.

« C’est une augmentation spectaculaire », a-t-elle déclaré. « Dans certaines parties du pays, le pourcentage est encore plus élevé, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination. »

Cela a permis à la variante hautement contagieuse de se propager rapidement, a déclaré Walensky, notant que près des deux tiers des comtés du pays n’ont pas encore complètement vacciné même 40% de leur population.

Les vaccins se sont avérés efficaces contre la variante delta, ce qui aide à expliquer pourquoi plus de 99% des décès récents de COVID sont parmi les non vaccinés. Mais avec des efforts de vaccination au point mort au milieu de l’hésitation ou du refus extérieur de se faire vacciner, et un tiers de la population éligible toujours non vacciné, le virus a encore de nombreux hôtes à infecter.

« Chaque décès est tragique et encore plus déchirant lorsque nous savons que la majorité de ces décès pourraient être évités avec un vaccin simple, sûr et disponible », a déclaré Walensky.

Les vaccins ne sont pas parfaits, mais la chose la plus proche

Les vaccins COVID-19 sont très efficace mais pas infaillible. Maintenant, avec la propagation de la variante delta, le risque d’infections dites « révolutionnaires » est plus élevé parmi les personnes entièrement vaccinées simplement parce que la prévalence du virus a augmenté.

La grande majorité de ceux qui souffrent des effets sévères de la maladie ces jours-ci, cependant, sont des non vaccinés, qui représentent plus de 99% des récents décès dus au COVID.

« L’efficacité des vaccins dans la prévention des hospitalisations et des décès est incroyable », a déclaré Carlos del Rio, épidémiologiste et éminent professeur de médecine à la faculté de médecine de l’Université Emory à Atlanta. « Ce n’est pas à 100%. Mais rien dans ce monde n’est à 100%. »

— Elizabeth Weise et Karen Weintraub

Poussée croissante à « vaxer et à masquer »

Même si les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les personnes vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques à l’intérieur il y a deux mois, les experts appellent maintenant les gens à « le vaxer et à le masquer ».

Le comté de Los Angeles a rendu obligatoire ce week-end les masques à l’intérieur, bien que le shérif du comté ait annoncé qu’il ne l’appliquerait pas. D’autres comtés de Californie ont également recommandé les masques à l’intérieur. L’Arkansas, le Missouri et New York évaluent les mandats de masque alors que les cas augmentent dans ces États.

Et l’American Academy of Pediatrics a publié lundi des recommandations pour l’année scolaire 2021-22 qui incluent toutes les personnes âgées de plus de 2 ans portant des masques, quel que soit leur statut vaccinal.

« Au lieu de le vaxer OU de le masquer, les données émergentes suggèrent que le CDC devrait conseiller de le vaxer et de le masquer dans les zones avec des cas (en augmentation) et une positivité jusqu’à ce que nous voyions les chiffres redescendre à nouveau », a déclaré l’ancien chirurgien général américain, le Dr Jerome Adams. a déclaré sur Twitter.

La moyenne mobile hebdomadaire des cas aux États-Unis a presque triplé au cours du dernier mois. Le rythme des décès est également en forte hausse – 24,7% par rapport à son point bas il y a deux semaines.

Enquête : 78% des adultes pensent que les vaccins sont efficaces

Une nouvelle enquête du Annenberg Public Policy Center de l’Université de Pennsylvanie révèle une confiance croissante du public dans la sécurité et l’efficacité des vaccins COVID.

Sur les 1 719 adultes américains interrogés, 78% pensent qu’il est certainement ou probablement vrai que les vaccins sont efficaces – une augmentation par rapport à 74% en avril. Pendant ce temps, 76% des personnes interrogées pensent qu’il est certainement ou probablement vrai qu’il est plus sûr de se faire vacciner que de contracter COVID-19.

L’enquête a également montré que la confiance du public dans les autorités sanitaires américaines se maintient, avec 76% des répondants exprimant leur confiance dans le CDC et 68% dans le Dr Anthony Fauci, le visage de la réponse virale du pays.

Mais il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles, a déclaré Kathleen Hall Jamieson, directrice du Annenberg Public Policy Center, dans un communiqué. L’enquête a également révélé que les personnes qui s’appuient sur des médias conservateurs sont plus susceptibles d’avoir moins confiance en Fauci et dans les vaccins, ainsi que plus susceptibles de croire à la désinformation sur les deux.

« Ceux qui font confiance aux autorités sanitaires sont plus susceptibles de se faire vacciner », a déclaré Jamieson. « Les messages trompeurs qui minent la confiance dans un expert de la santé comme le Dr Fauci sont profondément inquiétants. »

Faibles taux de vaccination, flambée de carburant de variante delta dans les cas dans le Sud

De nouveaux cas liés à la variante delta hautement contagieuse sont en augmentation et affectent de manière disproportionnée les populations non vaccinées, créant une situation précaire dans plusieurs États du Sud. Dans bon nombre de ces États, les agents de santé continuent de lutter contre l’hésitation et la désinformation généralisées concernant la vaccination, qui ont entraîné certains des taux de vaccination les plus bas du pays.

Au cours des deux dernières semaines, les responsables de la santé de la région ont émis des avertissements pour alerter le public sur la propagation répandue de la variante delta, qui est plus contagieuse.

« Cela rappelle beaucoup l’endroit où nous étions au début de la pandémie », a déclaré l’épidémiologiste de l’État du Mississippi, le Dr Paul Byers. « On a l’impression que nous sommes dans la même situation maintenant avec la variante delta. » Lire la suite ici.

— Maria Clark, Melissa Brown et Sarah Haselhorst, Le Sud américain

Ce sont les plus grands mythes sur le vaccin COVID qui se propagent en ligne

Les responsables de la santé affirment que la désinformation continue d’entraver les efforts de vaccination, et ils appellent les sociétés de médias sociaux à faire davantage pour y remédier.

« Ils tuent des gens », a déclaré le président Joe Biden lorsque NBC News lui a demandé quel était son message à des plateformes telles que Facebook. « La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés. Et ils tuent des gens.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré que l’entreprise ne serait pas « distraite par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits ». Biden a précisé lundi que ses commentaires visaient ceux qui répandaient des mensonges sur le vaccin sur les plateformes de médias sociaux.

Les experts de la santé conviennent que davantage doit être fait pour lutter contre la désinformation en ligne, et ils ont démystifié certains des plus grands mythes des médias sociaux concernant les vaccins COVID-19. Lire la suite ici.

– Adrianna Rodriguez

L’ancien haut responsable accuse Boris Johnson d’avoir mal géré la menace COVID-19 l’année dernière

Dominic Cummings, un ancien haut fonctionnaire du Premier ministre britannique Boris Johnson, a accusé Johnson d’avoir écarté la menace de COVID-19 l’année dernière.

Depuis qu’il a quitté son emploi en novembre, Cummings a lancé des attaques contre son ancien patron à travers des articles de blog, des tweets et des témoignages aux législateurs, accusant Johnson de ne pas avoir agi rapidement contre le coronavirus et de causer des milliers de morts inutiles.

Les dernières accusations sont venues dans une interview de la BBC mardi au cours de laquelle Cummings a déclaré que l’attitude de Johnson à l’automne 2020 « était un mélange étrange de, en partie, » Tout est absurde et les verrouillages ne fonctionnent pas de toute façon « , et en partie, « Eh bien, c’est terrible mais le les personnes qui meurent ont pratiquement toutes plus de 80 ans et nous ne pouvons pas tuer l’économie simplement à cause des personnes qui meurent de plus de 80 ans. »’

Le bureau de Johnson n’a pas nié les allégations de Cummings mais a déclaré que « depuis le début de la pandémie, le Premier ministre a pris les mesures nécessaires pour protéger la vie et les moyens de subsistance, guidé par les meilleurs conseils scientifiques ».

Contribuer : The Associated Press.