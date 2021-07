Masque un must pour tous, pas de photo de groupe sur le podium

Les athlètes, les présentateurs et les bénévoles ne poseront pas pour des photos de groupe et ne porteront pas de masques sur le podium lors des cérémonies de remise des médailles des Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré jeudi le Comité international olympique, annonçant une série de mesures de sécurité sanitaire en gardant à l’esprit la pandémie de COVID-19. Le fait que les athlètes et les présentateurs de médailles soient tenus de porter des masques a été clairement indiqué dans les directives publiées en juin.

Selon les nouvelles directives, des modules de podium supplémentaires seront placés entre les médaillés d’or et d’argent et les médaillés d’or et de bronze pour permettre une distanciation sociale. « Tous les présentateurs seront vaccinés, et il n’y aura qu’un seul membre du CIO et un seul représentant de la Fédération Internationale à chaque événement. » « Une série de changements ont été approuvés afin de respecter les mesures sanitaires de Tokyo 2020, dans le but de rendre le une expérience sûre pour toutes les personnes impliquées tout en préservant l’essence de ce moment unique, où les olympiens savourent et célèbrent l’apogée de leur carrière sportive », a déclaré le CIO dans un communiqué.

Le CIO a déclaré que les athlètes, les présentateurs de médailles et les bénévoles « seront clairement et soigneusement informés avant les cérémonies des directives qu’ils devront suivre ». des médailles autour du cou pour se protéger contre la propagation du virus.

