Masque ou pas masque ? Biden se couvre pour rencontrer un militant biélorusse et se dévoile face à la foule en Pennsylvanie – RT USA News

Le président américain Joe Biden a mis un masque pour rencontrer la figure de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya à la Maison Blanche, mais l’a enlevé lors d’un voyage en Pennsylvanie, où il s’est mêlé à une foule pour promouvoir son plan économique.

Une photo publiée mercredi sur le compte Twitter présidentiel officiel montre Biden se tenant près de Tikhanovskaya et dit qu’ils se sont rencontrés à la Maison Blanche.

Les Etats Unis « se tient aux côtés du peuple biélorusse dans sa quête de démocratie et de droits humains universels », Biden a déclaré, conformément à la reconnaissance par Washington de l’affirmation de Tikhanovskaya selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 dans le pays était frauduleuse.

Plusieurs heures après sa rencontre avec le dirigeant en herbe de la Biélorussie, cependant, il n’y avait pratiquement aucun masque en vue lors de l’événement de Biden à l’extérieur d’Allentown, en Pennsylvanie. Le président s’est rendu dans la région pour visiter une usine de camions et prononcer un discours sur son programme économique « acheter américain ».

Des photos d’après le discours le montrent sans masque, marchant parmi une petite foule de personnes non masquées et en serrant même certaines d’entre elles.

Biden a également refusé de répondre aux questions sur les rumeurs de mandats de vaccination pour les employés fédéraux, déjà en vigueur pour le personnel médical du ministère des Anciens Combattants.

« Je parle de Made in America aujourd’hui, c’est tout ce dont je vais parler » Biden a déclaré après avoir quitté Air Force One et entendu une question criée sur un mandat de vaccin pour l’armée. « Demain, je parlerai de tout ce dont vous voulez parler, y compris de Covid. »

Alors que la Maison Blanche continue d’insister sur le fait que les vaccins sont sûrs et efficaces et que tout le monde devrait les prendre, le gouvernement s’est à nouveau masqué et a dit aux Américains de faire de même, citant une augmentation des cas de Covid-19 attribués au soi-disant Delta variante du virus.





Aussi sur rt.com

Le Department of Homeland Security ordonne à tous les employés de se masquer et de se distancer, quel que soit leur statut vaccinal







Mardi, le CDC a modifié son avis, disant à certains Américains entièrement vaccinés de se masquer à nouveau dans certaines circonstances. La vice-présidente Kamala Harris et son équipe se sont rapidement couvertes lors d’un événement à Washington, DC, tandis que la présidente Nancy Pelosi (D-Californie) a réimposé les ordres de masquage à la Chambre des représentants.

La recommandation du CDC s’applique aux « paramètres intérieurs publics » dans « zones à forte et forte transmission » du virus. Selon les propres données du CDC, le comté de Lehigh est actuellement considéré « modérer, » tandis que Biden a voyagé du district de Columbia, désigné « substantiel. »

Biden, qui a 78 ans et est considéré dans une catégorie à haut risque pour Covid-19, est entièrement vacciné. Il a insisté pour se masquer – à un moment donné, portant deux masques – dans le passé, seulement pour changer de vitesse en mai dans le cadre d’une campagne de vaccination.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !