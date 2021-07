Masque flip-flop ? Le CDC envisage «activement» un avis de couverture faciale pour les Américains vaccinés, selon Fauci – RT USA News

Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a révélé que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pourraient bientôt reconsidérer leurs directives, recommandant aux Américains vaccinés de se masquer à nouveau.

De hauts responsables de la santé auraient eu des discussions préliminaires sur la révision des recommandations de masques pour les Américains vaccinés en raison d’une augmentation des cas et des inquiétudes concernant la variante Delta plus infectieuse de Covid-19. Selon les directives actuelles, les personnes vaccinées contre le virus n’ont pas besoin de porter de masques dans la plupart des espaces publics.

La révision du guidage des masques est en effet « sous considération active » Fauci a confirmé à CNN dimanche. L’expert en maladies infectieuses n’a pas donné de délai pour le moment où les directives fédérales pourraient changer, mais il a félicité les responsables de l’État qui s’étaient déjà précipités pour rétablir les mandats de masques locaux en réponse à l’augmentation des cas de coronavirus.





Aussi sur rt.com

Pas besoin de s’inquiéter d’un mandat fédéral de vaccin, dit Fauci, car les entités locales feront probablement le travail de forcer les coups de Covid-19







« Si vous regardez ce qui se passe localement dans les tranchées, dans des endroits comme le comté de LA », Fauci a dit, « les autorités locales ont le pouvoir discrétionnaire, et le CDC est d’accord avec cette capacité et cette capacité de discrétion de dire, vous savez, vous êtes dans une situation où nous avons beaucoup de dynamique d’infection, donc même si vous êtes vacciné, vous devrait porter un masque.

Fauci et d’autres responsables de la Maison Blanche ont utilisé la hausse des cas pour continuer à pousser les Américains non vaccinés à se faire vacciner. De récents sondages, cependant, ont montré que ceux qui ont refusé de se faire vacciner jusqu’à présent ont peu ou pas d’intérêt à changer d’avis.





Aussi sur rt.com

Bataille d’hésitation perdue ? La grande majorité des Américains non vaccinés disent qu’ils n’obtiendront PAS de vaccins contre Covid-19, selon un sondage







« C’est un problème principalement parmi les non vaccinés, c’est la raison pour laquelle nous sommes là-bas, suppliant pratiquement les personnes non vaccinées de sortir et de se faire vacciner » Fauci a déclaré à propos de l’augmentation des cas à travers le pays, ajoutant que les États-Unis déménageaient actuellement « dans le mauvais sens. »

Fauci suggère sérieusement que les personnes vaccinées pourraient avoir besoin de porter à nouveau des masques? Qui achète encore cette merde ? – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 25 juillet 2021

Fauci a été décrit comme un héros de la pandémie par les politiciens démocrates et les médias grand public, malgré le revirement des directives sur le port du masque, des objectifs de vaccination et d’autres recommandations. Sa suggestion selon laquelle les Américains vaccinés doivent à nouveau se masquer a déclenché une nouvelle série de critiques de la part des conservateurs.

L’interview de Fauci sur Jake Tapper ce matin était meh. Ils évaluent la révision des directives globales du CDC sur les masques, même pour les vaccinés, il semble que cela ferait reculer la nation selon l’OMI. Le coup du lapin serait palpable – Chris Mattmann (@chrismattmann) 25 juillet 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!