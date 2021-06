Masque facial Hi-Tech avec microphones intégrés, effets lumineux développés pour les joueurs

Razer a annoncé qu’il mettra enfin sur le marché, d’ici la fin de l’année, le masque facial présenté au CES sous le nom de Project Hazel. Offrant une protection contre le covid-19 et d’autres virus, ce masque facial se démarque des autres options par son look futuriste, sans oublier ses microphones intégrés et ses effets de lumière. Ce masque est réglable et dispose d’une protection en silicone autour du nez et du menton. Le visage du porteur est visible, et il y a deux zones de ventilation autour de la bouche pour filtrer l’air. Le masque utilise des filtres N95 remplaçables qui offrent une protection contre environ 95% des particules en suspension dans l’air. En moyenne, chacun de ces filtres dure trois fois plus longtemps qu’un masque chirurgical jetable classique. Cela se traduit par une réduction de 80 % des déchets.

Le masque aura une lumière intérieure, en plus des LED extérieures, afin que le visage du porteur soit toujours visible, même dans l’obscurité. De plus, grâce à ses microphones et amplificateurs intégrés, il permet d’entendre le porteur, même masqué. Il intègre également un système actif de refroidissement et de régulation de l’air.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le masque peut être rangé dans son étui, où, en plus d’être rechargé, il sera stérilisé de toutes impuretés et bactéries par lumière ultraviolette.

Malgré l’annonce de sa sortie prochaine, Razer n’a encore donné aucune information sur le prix du masque.

En attendant de l’essayer pour de vrai, un filtre spécial disponible via la page Instagram de Razer est à portée de main pour permettre aux acheteurs potentiels de voir à quoi ils ressemblent avec ce masque sur le visage.

