Masque, exigences et directives relatives au vaccin COVID-19

La plupart des écoles et des garderies du pays se préparent à rouvrir cet automne pour un enseignement et des soins entièrement en personne, si elles ne l’ont pas déjà fait.

Mais les enfants et les enseignants devront-ils porter des masques, maintenant que beaucoup plus d’adultes sont entièrement vaccinés contre le COVID-19 – et de nombreux enfants âgés de 12 ans et plus le sont également ? D’ailleurs, les enfants et les enseignants peuvent-ils être obligés de se faire vacciner?

Nous avons arrondi les règles de base autour des masques, de la distanciation sociale et des vaccinations. Les détails peuvent varier considérablement entre les districts et les États, et les directives changent, mais voici ce que nous savons actuellement.

Les enfants devront-ils porter des masques à l’école ?

Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas mis à jour leurs directives sur les masques pour les écoles pour l’automne 2021. Pour l’instant, il recommande aux écoles de continuer à exiger « l’utilisation universelle et correcte des masques » – strictement interprété, cela signifie également sur le terrain de jeu – jusqu’à la fin de l’année académique 2020-21.

Mais avec des directives nationales lentes à changer, les États et les districts prennent déjà eux-mêmes des décisions concernant les protocoles scolaires, ce qui signifie que les politiques varient considérablement selon l’endroit où vivent les familles.

Dans le Massachusetts, la distanciation physique peut prendre fin lorsque les écoles rouvriront complètement cet automne, mais les responsables de l’État ont déclaré qu’ils n’avaient pas décidé quoi faire des exigences en matière de masques, comme pour les élèves du primaire. Dans le Maryland, le gouverneur Larry Hogan a récemment déclaré que les enfants ne devraient pas avoir à porter de masques ou à se distancer socialement dans les écoles cet automne, car l’État les taux de positivité virale sont tombés en dessous de 1%.

D’autres districts prévoient de poursuivre des mesures d’atténuation plus strictes. À Washington, DC, le personnel des écoles publiques, les étudiants et les visiteurs doivent porter des masques cet automne, et les bureaux doivent être séparés « autant que possible », selon le district.

La confusion règne dans d’autres endroits, comme à New York. Le ministère de la Santé de l’État a indiqué qu’il lèverait l’exigence de masque à l’échelle de l’État pour les écoles le 7 juin. Mais ensuite, le ministère de l’Éducation de l’État a envoyé un courrier électronique à tous les districts pour dire que les responsables attendraient une réponse du CDC avant de lever le mandat, selon le démocrate de Rochester et La chronique. Pour l’instant, les élèves new-yorkais doivent toujours porter des masques dans les écoles.

Avant que les vaccinations ne se généralisent, les mesures sanitaires pour la population générale étaient faciles à appliquer à tout le monde, a déclaré Amanda Simanek, épidémiologiste à l’Université du Wisconsin-Milwaukee.

« Toute situation pour les écoles est maintenant dans le contexte de populations adultes vaccinées », a-t-elle déclaré.

Les enfants doivent-ils porter des masques dans les garderies?

Même après la vaccination des fournisseurs de services de garde d’enfants, les restrictions COVID-19 sont susceptibles de se poursuivre d’une manière ou d’une autre, selon le CDC.

À l’heure actuelle, l’agence recommande aux enfants de 2 ans et plus de porter des masques dans les lieux publics, sauf lorsqu’ils mangent ou dorment. Mais les exigences en matière de masques – y compris les seuils d’âge – sont généralement dictées par les services de santé locaux et nationaux et varient considérablement en fonction de la géographie.

Dans des États tels que le Kentucky, le Maryland et l’Oregon, les enfants de moins de 5 ans sont exemptés des mandats de masque de l’État. Dans le Michigan, les autorités ont étendu fin avril le mandat de masque de l’État aux enfants âgés de 2 à 4 ans lorsqu’ils se trouvent dans les espaces publics, y compris les garderies.

Les masques ont été plus répandus pour les fournisseurs de services de garde d’enfants adultes.

Même après la vaccination des travailleurs adultes, prévient le CDC, « il sera nécessaire de poursuivre les mesures de prévention dans un avenir prévisible, notamment le port de masques, la distanciation physique et d’autres stratégies de prévention importantes ».

D’autres stratégies recommandées incluent la ventilation, la limitation des visiteurs non essentiels, les contrôles de la température et des symptômes, la planification échelonnée pour le ramassage ou le dépôt et le regroupement des enfants en cohortes.

Les bébés et les enfants de moins de 2 ans ne devraient jamais porter de couvre-visage en raison du risque d’étouffement, note Kim Kruckel, directrice exécutive du Child Care Law Center, basé en Californie.

Les écoles peuvent-elles exiger que les élèves se fassent vacciner contre le COVID-19 ?

De manière générale, les établissements privés, y compris les garderies, peuvent décider s’il faut exiger que les étudiants soient vaccinés contre le COVID-19 comme condition préalable à l’inscription. Mais les vaccins n’ont pas encore été approuvés pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour les écoles publiques, les exigences en matière de vaccins sont en grande partie laissées aux États, mais aucun n’a encore exigé que les enfants reçoivent le vaccin COVID-19 pour réintégrer l’école, selon la Conférence nationale des législatures des États.

En mai, environ 61% des parents ont déclaré qu’ils prévoyaient de vacciner tous leurs enfants, et 27% ne vaccineraient aucun de leurs enfants contre COVID-19, selon une enquête menée par le COVID Collaborative, Ad Council et le Council of the Great Écoles de la ville.

Seuls 55% des parents noirs ont déclaré qu’ils prévoyaient de vacciner leurs enfants – le taux le plus bas parmi les groupes raciaux et ethniques.

Cependant, environ 75% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus susceptibles de vacciner leurs enfants si cela était requis par les écoles, a montré l’enquête.

Les écoles et les garderies peuvent-elles exiger que les enseignants soient vaccinés ?

Généralement, les écoles n’exigent pas encore les injections, car les vaccins COVID-19 sont toujours distribués dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence. Une fois que les vaccins seront entièrement approuvés par la Food and Drug Administration, davantage d’écoles et d’employeurs en auront probablement besoin.

« Lorsque l’approbation finale sera délivrée et que les vaccins seront accessibles, je pense que la question sera de savoir quand mandater le vaccin COVID-19 et comment faire respecter ce mandat de manière cohérente », a déclaré John Comegno, avocat à New York. Jersey qui se spécialise en droit de l’éducation.

Un grand réseau d’écoles à charte à New York – Success Academy, qui dessert environ 20 000 enfants dans 47 écoles – exige que le personnel soit vacciné, a rapporté le New York Post en mai. Les écoles à charte sont financées par des fonds publics mais gérées par des entreprises privées, elles ont donc plus de flexibilité que les écoles publiques traditionnelles.

L’exigence est un moyen « d’assurer la sécurité de tous », a déclaré le porte-parole de Success, Sam Chafee, au New York Daily News en juin.

Combien d’enseignants sont vaccinés ?

Il existe peu de données nationales actuelles sur le nombre d’éducateurs entièrement vaccinés, en partie parce que de nombreux districts ne suivent pas les taux de vaccination du personnel. Fin mars, les Centers for Disease Control and Prevention estimaient que 80% des enseignants, du personnel scolaire et des travailleurs de la garde d’enfants avaient reçu au moins une dose de vaccin COVID-19.

Mais une autre enquête nationale lancée par l’administration du président Joe Biden pour fournir un aperçu mensuel de la réouverture des écoles suggère que l’estimation du CDC est trop optimiste. Plus de la moitié des écoles élémentaires et intermédiaires ont déclaré ne pas savoir combien de leurs enseignants sont vaccinés, selon l’enquête. Deux États – l’Utah et le Montana – ont refusé de participer à la question.

Il n’y a pas de données nationales sur les taux de vaccination parmi le personnel de l’éducation de la petite enfance. Cependant, une enquête menée en mars par le CDC a indiqué que les taux de vaccination parmi les travailleurs préscolaires reflétaient ceux de la population adulte en général, les jeunes répondants étant plus susceptibles d’exprimer des hésitations, selon Nikki Garro, directrice des programmes de santé de la petite enfance à Child Care Aware of Amérique.

Les parents ou les écoles peuvent-ils demander aux enseignants s’ils sont vaccinés ?

Les écoles peuvent demander aux enseignants s’ils sont vaccinés, mais l’enseignant n’a pas à répondre. Les écoles ne peuvent pas demander aux employés Pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner, car cette question pourrait constituer une violation de l’Americans with Disabilities Act, qui protège les employés d’avoir à partager des informations sur leur handicap avec leurs employeurs.

Les écoles ne peuvent pas partager avec les parents des informations sur le statut vaccinal d’un enseignant spécifique, ce qui violerait la loi fédérale sur la protection de la vie privée connue sous le nom de HIPAA. Mais les écoles peuvent publier des informations sur les taux de vaccination globaux du personnel de l’école, selon le magazine Education Week.

Un parent peut légalement demander à un enseignant individuel s’il est vacciné. Mais encore une fois, l’enseignant n’a pas à répondre.

« N’importe qui peut refuser de répondre à la question, mais il doit être prêt à être traité comme s’il n’était pas vacciné », a écrit Sarah Whitley Coles, professeure au Collège de médecine de l’Université de l’Arizona, dans Dear Pandemic, un site Web et un bulletin d’information proposant aux familles : avis médical amical.

Quels protocoles les parents devront-ils suivre ?

Les protocoles varient selon le lieu et l’institution. Cependant, le CDC recommande de déplacer le ramassage et le retour à l’école vers un bâtiment extérieur afin de limiter la transmission du COVID-19. Cette pratique est très courante, selon Garro, de Child Care Aware.

Les directives du CDC en date du 15 mai recommandent également que les écoles exigent que tous les visiteurs portent des masques et maintiennent une distance physique avec les autres. Ce guide est susceptible d’être mis à jour.

Quels types d’incitations les écoles offrent-elles pour encourager les vaccinations ?

Laisser les adolescents sauter les cours pour se faire vacciner est une stratégie courante, utilisée dans des endroits comme Hartford, Connecticut. L’Arkansas encourage les districts scolaires à utiliser l’argent du plan de sauvetage américain pour organiser des cliniques de vaccination sur place pour les étudiants, excusant leurs absences s’ils se font vacciner. Certains districts font également appel à des « jeunes ambassadeurs » pour encourager leurs pairs à se faire vacciner.

À Washington, les écoles publiques de Spokane ont offert des billets de remise des diplômes supplémentaires aux parents vaccinés, selon le porte-parole-Review.

Tout au long du mois de juin – que le président Biden a déclaré Mois national d’action pour les vaccinations contre le COVID-19 – plusieurs grands prestataires d’éducation de la petite enfance offrent des services de garde gratuits aux parents et aux soignants qui reçoivent ou se remettent de leurs vaccins, jusqu’au 4 juillet. Alors que les vaccinations sont gratuites , de nombreux parents ont invoqué les problèmes de garde d’enfants comme raison pour ne pas profiter de l’occasion. Les parents et les gardiens peuvent déposer leurs enfants à KinderCare, Learning Care Group et à certains emplacements du YMCA à travers le pays.

Bright Horizons, un réseau national de fournisseurs de services de garde parrainés par l’employeur, fournira également des services de garde d’enfants gratuits à 10 millions de ses travailleurs employés dans les organisations participantes pour les inciter à se faire vacciner.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux a publié des directives encourageant les États à utiliser les fonds de leur plan de sauvetage américain pour fournir des incitations financières telles que des primes aux prestataires de services de garde qui offrent des heures prolongées ou des services de week-end afin que les parents puissent se faire vacciner. De telles incitations sont considérées comme des « dépenses de qualité », selon le ministère.

Visitez vaccines.gov/incentives pour plus d’informations.

