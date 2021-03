Les chercheurs ont mis au jour en Chine un masque d’or de cérémonie en or pesant environ 280 grammes. On estime qu’il est fabriqué à 84% d’or et fait partie des 500 objets découverts dans six «fosses sacrificielles» récemment découvertes en Chine, selon les rapports. Le trésor a été déterré à Sanxingdui, une zone de 4,6 miles carrés à l’extérieur de la capitale provinciale de Chengdu. Certains experts disent que ces objets pourraient aider à faire de nouvelles révélations sur l’ancien État de Shu, un royaume qui régnait dans le bassin occidental du Sichuan jusqu’à sa conquête en 316 avant JC. En plus du masque en or, les archéologues ont découvert des bronzes, des feuilles d’or et des objets fabriqués à partir d’ivoire, de jade et d’os.

Les six fosses, dont la plus grande a une superficie de 19 mètres carrés (205 pieds carrés), ont également livré une boîte en bois non encore ouverte et un récipient en bronze avec des motifs en forme de hibou. Plus de 50000 objets anciens ont été trouvés à Sanxingdui depuis les années 1920, lorsqu’un agriculteur local est tombé accidentellement sur un certain nombre de reliques sur le site. Une percée majeure a eu lieu en 1986, avec la découverte de deux fosses cérémonielles contenant plus de 1000 objets, y compris des masques en bronze élaborés et bien conservés.

Après une longue interruption des fouilles, une troisième fosse a ensuite été découverte fin 2019, conduisant à la découverte de cinq autres l’année dernière. Les experts pensent que les fosses ont été utilisées à des fins sacrificielles, expliquant pourquoi de nombreux objets contenus ont été brûlés rituellement lorsqu’ils ont été déposés et enterrés, a rapporté CNN.

On pense que Sanxingdui s’est assis au cœur de l’État de Shu, dont les historiens connaissent relativement peu en raison du peu de documents écrits. Les découvertes faites sur le site remontent aux XIIe et XIe siècles avant JC, et de nombreux objets sont maintenant exposés dans un musée sur place. Le site a révolutionné la compréhension des experts sur la façon dont la civilisation s’est développée dans la Chine ancienne. En particulier, les preuves d’une culture Shu unique suggèrent que le royaume s’est développé indépendamment des sociétés voisines dans la vallée du fleuve Jaune, qui était traditionnellement considérée comme le berceau de la civilisation chinoise.

Le directeur adjoint de l’Administration nationale du patrimoine culturel, Song Xinchao, a déclaré à l’agence de presse d’État Xinhua que les dernières découvertes «enrichissent et approfondissent notre compréhension de la culture Sanxingdui».

(Avec des entrées de CNN)