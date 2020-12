La Chine va vacciner les groupes à haut risque de sa population contre le coronavirus tout au long de l’hiver, a annoncé les autorités sanitaires du pays, mais a averti que même ceux qui reçoivent un coup devraient continuer à porter des masques faciaux.

Le programme de vaccination d’urgence se poursuivra dans le pays pendant la période hivernale, a déclaré samedi le directeur du groupe de travail sur la recherche et le développement de vaccins du Conseil d’État, Zeng Yixin.

«Pendant les saisons d’hiver et de printemps, la réalisation de nouveaux travaux de vaccination contre le coronavirus parmi certains groupes de population clés est d’une grande importance pour la prévention des épidémies», at-il déclaré lors d’un point de presse.

Les groupes à haut risque comprennent les soins de santé, les douanes, les transports publics et d’autres travailleurs qui traitent avec un grand nombre de personnes. Le programme de vaccination d’urgence a commencé en Chine en juillet et, depuis lors, environ un million de personnes ont reçu un vaccin contre le coronavirus.

Ceux qui ont la chance d’être vaccinés en premier devraient continuer à observer les règles de distanciation sociale, se laver soigneusement les mains et porter un masque facial, a averti Zeng. Alors que les autorités chinoises sont convaincues que les vaccins qu’elle utilise sont «Efficace et sûr», aucun jab ne peut fournir une protection à 100% contre le virus, a-t-il ajouté.

La Chine a plusieurs vaccins en cours de développement, une solution de Sinopharm et une de Sinovac Biotech étant utilisées dans le programme de vaccination d’urgence. Un vaccin fabriqué par CanSino Biologics a déjà été approuvé pour une utilisation dans l’armée du pays, mais aucun n’a encore reçu le feu vert pour une utilisation auprès du grand public. Cependant, Pékin est convaincu que les médicaments passeront bientôt par les procédures d’approbation nécessaires, a déclaré Zeng.

«Le nombre de cas requis pour la phase intermédiaire des essais cliniques de phase trois a déjà été obtenu», Zheng a déclaré, sans préciser exactement quel vaccin approche de la fin du cycle d’essai.

