La saison de Noël est arrivée et les magasins et les marchés ont été remplis de décorations festives et de jouets pour bébé Jésus. L’année 2020 a été unique à bien des égards. La pandémie de coronavirus a changé le mode de vie des gens du monde entier. De nos jours, tout le monde – que ce soit un enfant ou une personne âgée – ne sort pas de chez soi sans mettre un masque facial.

Selon une vidéo consultée par Reuters, des jouets de l’enfant Jésus sont vendus sur les marchés où il est vu vêtu d’une combinaison de protection contre les matières dangereuses et d’un masque. À partir de maintenant, ce jouet a été repéré en Bolivie avant Noël. Ce n’est pas la première fois que des divinités et des dieux sont ornés de masques. De tels incidents se sont produits en Inde dans le passé, depuis le début de la pandémie.

Les vendeurs du marché dans la capitale bolivienne, La Paz, ont déclaré à Reuters que la vente de l’Enfant Jésus « covidifié » était devenue très populaire. Eloysa Garcia, une vendeuse du marché, a déclaré: «Mon bébé Jésus est très bien protégé. Il a sa combinaison de matières dangereuses et son masque facial, tout comme je suis protégé par mon masque facial. C’est un bébé miraculeux. «

Pendant ce temps, en Hongrie, un masque blanc a été mis sur un Père Noël en chocolat. En Inde, un homme basé à Bombay s’est déguisé en Père Noël et a distribué des masques afin de sensibiliser au roman. coronavirus .

Noël est célébré le 25 décembre. Le jour pieux marque la naissance de Jésus-Christ. Pendant cette journée, des chants de Noël sont chantés et des arbres de Noël sont décorés afin de répandre la joie. La croyance populaire veut qu’à la veille de Noël, le Père Noël visite toutes les maisons d’enfants pour leur offrir des cadeaux. Tous les enfants attendent avec impatience le jour et accrochent leurs chaussettes sur le thème de Noël pour recevoir les cadeaux. De nombreuses personnes font également des dons et d’autres actes nobles à l’occasion.