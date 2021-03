Le masque Amrita N96 Nano «Made in India» des scientifiques du Center for Nanosciences and Molecular Medicine d’Amrita Vishwa Vidyapeetham a été lancé en Inde. On dit que le masque économique offre «une filtration et une respirabilité supérieures» aux masques conventionnels N95 et chirurgicaux. Il est disponible à l’achat sur Flipkart à Rs 179 (pack de trois) et peut être lavé jusqu’à 30 fois pour être réutilisé. La liste officielle Flipkart souligne que le masque Amrita N96 Nano comprend un «filtre nanotechnologique unique fabriqué avec des nanofibres de polycaprolactone électrofilées (PCL) d’un diamètre de 240 nm». On dit qu’il offre une efficacité de filtration des particules élevée de 96% sans compromettre la respirabilité – les deux caractéristiques importantes d’un masque facial.

Expliquant le fonctionnement du masque, le Dr Deepthy Menon de Nanosciences, Center for Nanosciences and Molecular Medicine à Amrita Vishwa Vidyapeetham, a déclaré dans un communiqué: «Ces couches [on the Amrita N96 Nano Mask], en tissu dérivé de fibre de polypropylène, entourent une membrane en nanofibre entre eux. La nature hydrophobe unique de cette membrane bloque complètement le passage des micro-gouttelettes et des aérosols d’eau d’un côté de la couche à l’autre. C’est ce qui empêche le porteur de respirer des micro-gouttelettes respiratoires expirées par une autre personne et de s’infecter. Ce masque lavable, durable et réutilisable assure une filtration des aérosols bactériens et viraux à 99,9%. »

En termes de design, le masque Amrita N96 Nano présente un design sans fioritures et s’apparente davantage à un masque chirurgical avec un tissu de couleur bleue. Les boucles d’oreilles sont faites d’élastiques pour assurer un ajustement parfait quel que soit le type de visage. L’Amrita N96 Nano Mask aurait également été testé par la South India Textile Research Association (SITRA), le principal laboratoire soutenu par le ministère des Textiles de l’Union pour tester les masques et les EPI dans le pays. Le Dr Shantikumar Nair, qui est le doyen (recherche) du Center for Nanosciences & Molecular Medicine, a ajouté que le masque N96 Nano unique est «bien en avance sur les masques chirurgicaux conventionnels et N95» en ce qui concerne la protection du porteur.