Le Real Kashmir FC a fait match nul 1-1 contre le Sudeva Delhi FC au stade municipal de Kalyani à Kalyani. Un attaquant étonnant de Shaiborlang Kharpan à 35 mètres a été annulé par Mason Robertson à la 75e minute, alors que les deux équipes se partageaient le butin de la bataille dans un match prudent où les chances étaient rares.

Le Real Kashmir a eu une chance à la 10e minute lorsque le danois Farooq a lancé une balle lâche et a couru vers la ligne de touche pour fouetter un centre. Sa livraison a raté les attaquants du Cachemire ainsi que le gardien adverse car le ballon est sorti du jeu. À la 12e minute, une tête sur un coup franc a échappé au but de Sudeva Delhi alors que le Real Kashmir cherchait une avance rapide.

Alors que le Real Kashmir domine la possession dans le dernier tiers, le Sudeva Delhi FC a cherché à arrêter ses attaquants en engageant des corps en défense. La tenue de Delhi s’est assise en arrière et a absorbé la pression, éliminant les balles lâches et a rarement trouvé un reniflement du but du Cachemire.

Kean Lewis, qui avait été une brillante étincelle pour le Sudeva Delhi FC lors des deux derniers matches, a été bien marqué par la défense adverse, rendant la vie extrêmement difficile pour l’ailier sur le flanc.

À la 19e minute, le Sudeva Delhi FC a réalisé son premier tir cadré lorsque la première tentative de Shaiborlang Kharpan a permis un arrêt décent du gardien adverse. Dangereux en contre-attaque, Sudeva Delhi a tenté à nouveau de percer la citadelle, cette fois à distance à la 21e minute. Cependant, leurs tentatives ont toujours été écartées par le gardien de but.

Bien que le Real Kashmir ait dominé la possession, l’équipe entraînée par David Robertson avait peu à montrer pour ses efforts. Le score à la mi-temps indiquait 0-0 alors que les deux équipes entraient dans le tunnel sur un ancrage de niveau.

Le teint du match n’a pas beaucoup changé en seconde période. Alors que les deux équipes jouaient prudemment et changeaient la possession d’une aile à l’autre, les chances devenaient rares.

Il fallait quelque chose de spécial pour changer le teint du match et ce quelque chose de spécial est arrivé à la 62e minute. Shaiborlang Kharpan a récupéré le ballon à près de 35 mètres et a lancé un tir parfait qui s’est écrasé dans le coin supérieur droit du filet pour donner la tête au Sudeva Delhi FC. À la 72e minute, Kharpan a tenté une fois de plus le spectaculaire, cette fois son tir est passé au large alors qu’il tentait de reprendre une volée du flanc gauche pour la première fois.

Le Real Kashmir n’a cependant pas eu à attendre beaucoup pour l’égalisation. À la 75e minute, Sena Ralte a retrouvé Mason Robertson, qui devait tirer sous un angle serré, mais le défenseur maigre en a profité et a tiré son effort entre les jambes du gardien de l’opposition pour décrocher un niveleur pour la tenue du Cachemire.

Le score à plein temps était de 1-1, les deux équipes partageant le butin de la bataille. Plus tôt dans la journée, le Mohammedan SC était tenu à un match nul 2-2 contre le TRAU FC, et avec le Real Kashmir nul 1-1 contre le Sudeva Delhi FC, Churchill Brothers occupe le sommet du classement de la I-league 2020-21 avec sept points.