Mason Mount: Une femme admet avoir traqué le milieu de terrain de Chelsea et ancien coéquipier Billy Gilmour | Nouvelles du football

Une femme a bombardé le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount avec des messages dans une campagne de harcèlement de quatre mois après avoir rompu leur relation, a appris un tribunal.

TikToker Orla Melissa Sloan, 21 ans, a plaidé coupable d’avoir harcelé le joueur de 24 ans et son ancien coéquipier Billy Gilmour, 21 ans, ainsi que d’avoir harcelé le défenseur de Chelsea Ben Chilwell, 26 ans, au Westminster Magistrates ‘Court mercredi.

Le tribunal a appris qu’elle avait couché avec Mount après leur rencontre lors d’une fête chez son coéquipier anglais Chilwell en novembre 2020.

Le procureur Jason Seetal a déclaré qu’ils étaient restés en contact pendant environ six mois avant que Mount « ne décide que la relation n’allait pas progresser ».

« Après en avoir informé Mlle Sloan, il a été soumis à un bombardement de messages », a-t-il déclaré.

Image:

Mount a lutté pour la forme cette saison à Chelsea





« Il a commencé à lui demander d’arrêter de lui envoyer des messages avant de bloquer le numéro.

« Il a alors commencé à recevoir des messages de nouveaux numéros et chaque fois qu’il bloquait ces numéros, il y avait des messages d’un numéro différent. »

Seetal a déclaré qu’un total de 21 numéros différents avaient été utilisés pour contacter Mount avec certains messages, notamment des collages de photos du joueur avec d’autres femmes.

Le tribunal a appris que dans un message d’un compte Instagram utilisant le nom « Devil Baby », elle a déclaré: « Je peux me transformer à tout moment, alors laissez-moi m’excuser et arranger les choses. »

Un autre a montré un compte Apple achetant un nouveau numéro pour 12,99 £ avec les mots: « Je n’achète plus de nourriture pour pouvoir obtenir plus de numéros. Je serai plus rapide que vous. »

Seetal a déclaré que Mount était « inquiet d’avoir une obsession ou une fixation avec lui et il ne savait pas de quoi elle était capable ».

Dans un communiqué, Mount a déclaré: « Mlle Sloan sait à peu près où j’habite et où je m’entraîne.

« Je suis inquiet comme si elle ne pouvait pas me contacter, elle pourrait se présenter à mon centre de formation. »

Image:

Billy Gilmour exerce désormais son métier à Brighton





Le tribunal a entendu d’autres messages destinés aux footballeurs professionnels, aux amis et aux membres de la famille, y compris l’arrière gauche Chilwell.

Il a raconté comment il avait trouvé le comportement de Sloan « erratique », tandis que le milieu de terrain écossais Gilmour a déclaré que ses messages avaient eu un « impact énorme » sur sa vie, après avoir rejoint Brighton depuis Chelsea en septembre dernier.

« Je n’ai pas pu dormir et j’ai dû prendre des somnifères », a-t-il déclaré.

« Cela a eu un effet négatif sur mes performances et ma vie professionnelle. Être dans une nouvelle ville où je n’ai ni amis ni famille, c’est vraiment bouleversant. »

Le tribunal a appris que Gilmour avait initialement échangé des messages avec Sloan avant de lui dire qu’il ne voulait pas que leur contact se poursuive et qu’il n’avait pas de relation avec elle.

Mais elle a affirmé être tombée enceinte dans des allégations qualifiées au tribunal de « complètement fictives ».

« Je ne sais plus à qui je peux faire confiance », a déclaré Gilmour.

« Certaines des informations n’auraient été connues que par des personnes proches de moi. »

Image:

Ben Chilwell a également été harcelé par Orla Melissa Sloan





Sloan, d’Exeter, a plaidé coupable d’avoir causé « une grave alarme ou détresse » en traquant Gilmour entre le 10 septembre et le 28 octobre de l’année dernière.

Elle a également admis avoir harcelé Mount entre le 19 juin et le 28 octobre de l’année dernière, ainsi que harcelé Chilwell entre le 20 octobre et le 29 octobre 2022.

La juge de district Neeta Minhas a ajourné la condamnation au 20 juin pour que des rapports soient préparés, lui disant que l’infraction la plus grave, contre Gilmour, a franchi le seuil de détention.

Elle a été libérée sous caution sans condition.