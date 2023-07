Mason Mount quadruple son salaire hebdomadaire avec Man United

Mason Mount devrait bénéficier d’une augmentation massive de ses salaires grâce à son prochain transfert de Chelsea à Manchester United. Le milieu de terrain a fait l’objet de multiples offres des Red Devils ces dernières semaines. Cependant, les Blues auraient accepté des frais totalisant jusqu’à 76 millions de dollars pour l’international anglais.

En rejoignant United, Mount signerait un contrat de cinq ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Poster sport prétend que les Red Devils ont offert à Mount environ 317 000 $ par semaine en salaire. Cela revient à plus de 16 millions de dollars par an pour jouer à Old Trafford. Le média rapporte également que des bonus sont également insérés dans le nouveau contrat de Mount pour atteindre potentiellement 380 000 $ par semaine.

Les salaires de Mason Mount chez United sont une augmentation de salaire massive

Si cela est vrai, le milieu de terrain triplerait, voire quadruplerait, son salaire par rapport à son précédent contrat à Chelsea. Mount gagnait un peu plus de 100 000 $ par semaine avec les Blues.

Bien qu’il ait été nommé joueur de l’année du club pour les campagnes 2020/21 et 2021/22, Chelsea avait hésité à donner un nouveau contrat à Mount. Les tentatives du milieu de terrain pour une augmentation de salaire auraient été rejetées par les dirigeants du club. La saison dernière, 21 joueurs de Chelsea au total ont gagné plus d’argent que Mount.

United obtient la cible principale car ils espèrent qu’il pourra relancer sa carrière

Mount était la principale cible de United pour le mercato estival. Bien que les Red Devils aient obtenu une place en Ligue des champions, la créativité était certainement le plus gros problème de l’équipe. United n’a marqué que 58 buts au total en Premier League la saison dernière. C’était le même montant que Brentford et le plus bas de tous les clubs dans les six premiers du classement.

Bien que la position d’avant-centre doive également être abordée, la productivité de Mount au milieu de terrain devrait aider sa nouvelle équipe. L’international anglais, tout comme ses coéquipiers de Chelsea, a subi une baisse l’année dernière. Cependant, Mount avait précédemment accumulé 13 buts et 16 passes décisives au cours d’une excellente campagne 2021/22. Les fans de United espèrent que leur nouvelle signature pourra reproduire ces chiffres la saison prochaine et au-delà.

PHOTO : IMAGO / PA Images